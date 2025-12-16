قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

نفي
نفي
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة الفيديو المتداول بشأن وجود عيوب هندسية بكوبري "45 الدولي" بالإسكندرية.

وأكدت محافظة الإسكندرية أنه وفقًا لجهاز تعمير الساحل الشمالي أن الفيديو المتداول قديم، وما تم تداوله يُظهر حالة الكوبري خلال أعمال الإنشاءات الأولية له، مشددةً على أن حالة الكوبري في الوقت الحالي سليمة تمامًا وخالية من أي عيوب هندسية.

وبشأن ما تم تداوله حول وجود تعشيش بهيكل الكوبري، أوضح جهاز تعمير الساحل الشمالي، أنه خلال الأعمال الإنشائية الأولية للكوبري، تم معالجة التعشيش الموجود في قاع الكمرة الطرفية بالأسلوب الهندسي السليم، لتستعيد الكمرة كفاءتها بنسبة 100%.

وأشار البيان إلى أن الفراغ بين بطنية الكمرة العرضية والإطار الخرساني والكمرات أعلاه، وكذلك الرمال الظاهرة في الداخل، ليس لها أي دور في النظام الإنشائي حتى لو تم إزالتها بالكامل، حيث تم تنظيف الفراغ وترميم الخرسانة خلال الأعمال الإنشائية الأولية.

وفيما يتعلق بوجود شرخ طولي بهيكل الكوبري، أوضح البيان أن هذا الشرخ متواجد بشكل طولي في حائط مباني مؤقت لسند الرمال أسفل مطلع الكوبري، وليس لها أي دور في النظام الإنشائي للكوبري، وقد تم تكسية هذا الحائط بمباني دبش بالمونة والكحلة.

ووفقًا للجهاز أكد المركز الإعلامي أنه تم ترميم ودهان ومعالجة الأشاير الحديدية الظاهرة في البلاطة الانتقالية للكوبري، مع تنفيذ البلاطة الانتقالية عقب تنفيذ الطرق المؤدية للكوبري، كما أن الأشاير الحديد المثبتة في القاعدة الخرسانية تخص العمود وليست "لخازوق"، وقد تم معالجتها أيضًا وتنفيذ العمود عقب نقل خط الفايبر وإتمام تنفيذ القاعدة الأخرى لعمل الإطار الخرساني بالكامل.  

وأوضح البيان أن الوضع الحالي للكوبري يختلف تمامًا عما يظهر في الفيديو المتداول، وأن المشروع تحت الإنشاء ويتم معالجة أي شيء يظهر تباعًا.

وتهيب المحافظة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

هندسية بكوبري 45 الدولي الساحل الشمالي تعمير الساحل الشمالي مدبولي مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

أيتن عامر

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

رفع اشغالات

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

بالصور

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد