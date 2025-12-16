قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم
آية التيجي

يُعد سرطان العظام في القدم من الحالات النادرة نسبيًا، إلا أن تجاهل أعراضه المبكرة قد يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج. 

أعراض سرطان العظام في القدم

 وقد يبدأ سرطان العظام في القدم بعلامات بسيطة تشبه الإصابات العادية، لكنه يتطور تدريجيًا ليُسبب مشكلات أكثر خطورة تؤثر على الحركة وجودة الحياة، ما يستدعي الانتباه لأي تغيرات غير طبيعية في القدم أو الكاحل.

وكشف موقع Healthline عن أبرز  أعراض سرطان العظام في القدم، ومن أبرزها ما يلي :

ـ ألم مستمر في عظام القدم:
يبدأ غالبًا كألم خفيف ثم يزداد تدريجيًا مع الوقت، وقد يكون أكثر وضوحًا أثناء الليل أو عند المشي والوقوف لفترات طويلة، ولا يستجيب للمسكنات المعتادة.

ـ تورّم أو ظهور كتلة صلبة في القدم:
قد يظهر تورّم ملحوظ أو كتلة صلبة قرب العظم المصاب، ويصبح أكثر وضوحًا مع تطور المرض، وقد يكون مصحوبًا بشعور بالدفء في المنطقة.

أعراض سرطان العظام في القدم

ـ كسور العظام دون سبب واضح:
ضعف العظام الناتج عن الورم قد يؤدي إلى حدوث كسر بسيط نتيجة حركة عادية أو دون إصابة مباشرة، وهو من العلامات التحذيرية المهمة.

ـ تغيّر لون الجلد أو احمراره: فوق المنطقة المصابة
في بعض الحالات، قد يلاحظ المريض تغيرًا في لون الجلد أو احمرارًا مستمرًا أعلى موضع الورم العظمي.

أعراض سرطان العظام في القدم

ـ صعوبة في المشي أو الحركة:
إذا كان الورم قريبًا من المفاصل مثل الكاحل أو أصابع القدم، فقد يسبب تيبّسًا أو عرجًا واضحًا وصعوبة في تحريك القدم بشكل طبيعي.

ـ أعراض عامة قد ترافق المرض:
مثل فقدان الوزن غير المبرر، الشعور بالإرهاق المستمر، فقر الدم أو الحمى المتكررة، خاصة في المراحل المتقدمة.

أعراض سرطان العظام في القدم

متى يجب استشارة الطبيب؟

وأشار موقع Medical News Today، إلى أن استمرار الألم أو التورّم في القدم لأكثر من بضعة أسابيع دون تحسن يستوجب الفحص الطبي، خاصة إذا صاحبه ضعف في الحركة أو كسر غير مبرر، حيث يعتمد التشخيص على الأشعة والتحاليل وقد يتطلب أخذ عيّنة من العظم.

أعراض سرطان العظام في القدم سرطان العظام ألم القدم المستمر تورم القدم أورام العظام صعوبة المشي تشخيص سرطان العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

ترشيحاتنا

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

بالصور

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد