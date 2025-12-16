ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

يُعد سرطان العظام في القدم من الحالات النادرة نسبيًا، إلا أن تجاهل أعراضه المبكرة قد يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج.

أعراض سرطان العظام في القدم

وقد يبدأ سرطان العظام في القدم بعلامات بسيطة تشبه الإصابات العادية، لكنه يتطور تدريجيًا ليُسبب مشكلات أكثر خطورة تؤثر على الحركة وجودة الحياة، ما يستدعي الانتباه لأي تغيرات غير طبيعية في القدم أو الكاحل.

وكشف موقع Healthline عن أبرز أعراض سرطان العظام في القدم، ومن أبرزها ما يلي :

ـ ألم مستمر في عظام القدم:

يبدأ غالبًا كألم خفيف ثم يزداد تدريجيًا مع الوقت، وقد يكون أكثر وضوحًا أثناء الليل أو عند المشي والوقوف لفترات طويلة، ولا يستجيب للمسكنات المعتادة.

ـ تورّم أو ظهور كتلة صلبة في القدم:

قد يظهر تورّم ملحوظ أو كتلة صلبة قرب العظم المصاب، ويصبح أكثر وضوحًا مع تطور المرض، وقد يكون مصحوبًا بشعور بالدفء في المنطقة.

أعراض سرطان العظام في القدم

ـ كسور العظام دون سبب واضح:

ضعف العظام الناتج عن الورم قد يؤدي إلى حدوث كسر بسيط نتيجة حركة عادية أو دون إصابة مباشرة، وهو من العلامات التحذيرية المهمة.

ـ تغيّر لون الجلد أو احمراره: فوق المنطقة المصابة

في بعض الحالات، قد يلاحظ المريض تغيرًا في لون الجلد أو احمرارًا مستمرًا أعلى موضع الورم العظمي.

أعراض سرطان العظام في القدم

ـ صعوبة في المشي أو الحركة:

إذا كان الورم قريبًا من المفاصل مثل الكاحل أو أصابع القدم، فقد يسبب تيبّسًا أو عرجًا واضحًا وصعوبة في تحريك القدم بشكل طبيعي.

ـ أعراض عامة قد ترافق المرض:

مثل فقدان الوزن غير المبرر، الشعور بالإرهاق المستمر، فقر الدم أو الحمى المتكررة، خاصة في المراحل المتقدمة.

أعراض سرطان العظام في القدم

متى يجب استشارة الطبيب؟

وأشار موقع Medical News Today، إلى أن استمرار الألم أو التورّم في القدم لأكثر من بضعة أسابيع دون تحسن يستوجب الفحص الطبي، خاصة إذا صاحبه ضعف في الحركة أو كسر غير مبرر، حيث يعتمد التشخيص على الأشعة والتحاليل وقد يتطلب أخذ عيّنة من العظم.