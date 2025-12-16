قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

نظّمت كلية التربية بجامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، مسابقة «دولة التلاوة» لاكتشاف وتنمية المواهب الطلابية في تلاوة وتجويد القرآن الكريم، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور السيد أبوهاشم عميد كلية التربية، والدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

جاءت المسابقة في إطار حرص الكلية على دعم الأنشطة الطلابية الهادفة، ورعاية الموهوبين، وترسيخ مكانة القرآن الكريم في نفوس الطلاب داخل الحرم الجامعي، حيث تنافس المشاركون في تلاوة آيات الذكر الحكيم وفق أربعة معايير رئيسية شملت: أحكام التجويد، والوقف والابتداء، وخامة الصوت، والتنقل النغمي (المقامات).

وشهدت المسابقة مشاركة 26 طالبًا وطالبة، بواقع 16 طالبة و10 طلاب، واستمرت فعالياتها من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا وحتى الخامسة مساءً، قدّم خلالها المتسابقون نماذج مشرفة في حسن التلاوة وإتقان أحكام التجويد والالتزام بآداب التلاوة، بما يعكس وعيهم وحرصهم على الجمع بين العلم والقيم الدينية السامية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن تنظيم مثل هذه المسابقات يعكس توجه جامعة الزقازيق نحو بناء شخصية الطالب بناءً متكاملًا علميًا وثقافيًا وأخلاقيًا، مشيرًا إلى أن دعم الأنشطة القرآنية يسهم في تعزيز الهوية الدينية وترسيخ منظومة القيم داخل المجتمع الجامعي، مثمّنًا الجهود المبذولة من كلية التربية والقائمين على تنظيم المسابقة ولجنة التحكيم.

من جانبه، أعرب الدكتور السيد أبوهاشم عميد كلية التربية عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي ظهر به طلاب الكلية خلال المسابقة، مؤكدًا حرص الكلية على تقديم أنشطة طلابية هادفة تسهم في اكتشاف المواهب ودعمها، وتنمية الوعي الديني والأخلاقي لدى الطلاب، مشيدًا بإقبالهم على المشاركة وروح التنافس الإيجابي التي سادت أجواء المسابقة.

وتشكّلت لجنة التحكيم من نخبة من المتخصصين برئاسة الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية كل من الدكتور محمد رشدي الأستاذ المتفرغ بالكلية، والدكتور أسامة الهواري مدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين – جامعة الأزهر، والدكتور محمد إسماعيل مدرس بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين – جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد الكريم خطيب بإدارة أوقاف الزقازيق. وقد حرصت اللجنة على تقديم عدد من التوجيهات والدروس المستفادة للمتسابقين بهدف الارتقاء بمستواهم في التلاوة والتجويد.

وفي ختام فعاليات المسابقة، جرى إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم بشهادات تقدير وجوائز مادية، وسط إشادة واسعة بالمستوى المتميز للمشاركين، مع التأكيد على استمرار كلية التربية في تنظيم مثل هذه الفعاليات الهادفة التي تسهم في دعم المواهب الطلابية وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية، بما يتماشى مع رؤية جامعة الزقازيق ورسالتها في بناء جيل واعٍ ومستنير.

دولة التلاوة المواهب الطلابية تلاوة وتجويد القرآن بجامعة الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

ترشيحاتنا

القنوات الناقلة لمباراة لمصر و نيجيريا

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تتوجه إلى عمان للمشاركة في أعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

لجنة من الخبراء البيئيين

د.منال عوض: تشكيل لجنة لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي بشكل علمي ومنهجي

بالصور

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد