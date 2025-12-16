"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

نظّمت كلية التربية بجامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، مسابقة «دولة التلاوة» لاكتشاف وتنمية المواهب الطلابية في تلاوة وتجويد القرآن الكريم، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور السيد أبوهاشم عميد كلية التربية، والدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

جاءت المسابقة في إطار حرص الكلية على دعم الأنشطة الطلابية الهادفة، ورعاية الموهوبين، وترسيخ مكانة القرآن الكريم في نفوس الطلاب داخل الحرم الجامعي، حيث تنافس المشاركون في تلاوة آيات الذكر الحكيم وفق أربعة معايير رئيسية شملت: أحكام التجويد، والوقف والابتداء، وخامة الصوت، والتنقل النغمي (المقامات).

وشهدت المسابقة مشاركة 26 طالبًا وطالبة، بواقع 16 طالبة و10 طلاب، واستمرت فعالياتها من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا وحتى الخامسة مساءً، قدّم خلالها المتسابقون نماذج مشرفة في حسن التلاوة وإتقان أحكام التجويد والالتزام بآداب التلاوة، بما يعكس وعيهم وحرصهم على الجمع بين العلم والقيم الدينية السامية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن تنظيم مثل هذه المسابقات يعكس توجه جامعة الزقازيق نحو بناء شخصية الطالب بناءً متكاملًا علميًا وثقافيًا وأخلاقيًا، مشيرًا إلى أن دعم الأنشطة القرآنية يسهم في تعزيز الهوية الدينية وترسيخ منظومة القيم داخل المجتمع الجامعي، مثمّنًا الجهود المبذولة من كلية التربية والقائمين على تنظيم المسابقة ولجنة التحكيم.

من جانبه، أعرب الدكتور السيد أبوهاشم عميد كلية التربية عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي ظهر به طلاب الكلية خلال المسابقة، مؤكدًا حرص الكلية على تقديم أنشطة طلابية هادفة تسهم في اكتشاف المواهب ودعمها، وتنمية الوعي الديني والأخلاقي لدى الطلاب، مشيدًا بإقبالهم على المشاركة وروح التنافس الإيجابي التي سادت أجواء المسابقة.

وتشكّلت لجنة التحكيم من نخبة من المتخصصين برئاسة الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية كل من الدكتور محمد رشدي الأستاذ المتفرغ بالكلية، والدكتور أسامة الهواري مدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين – جامعة الأزهر، والدكتور محمد إسماعيل مدرس بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين – جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد الكريم خطيب بإدارة أوقاف الزقازيق. وقد حرصت اللجنة على تقديم عدد من التوجيهات والدروس المستفادة للمتسابقين بهدف الارتقاء بمستواهم في التلاوة والتجويد.

وفي ختام فعاليات المسابقة، جرى إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم بشهادات تقدير وجوائز مادية، وسط إشادة واسعة بالمستوى المتميز للمشاركين، مع التأكيد على استمرار كلية التربية في تنظيم مثل هذه الفعاليات الهادفة التي تسهم في دعم المواهب الطلابية وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية، بما يتماشى مع رؤية جامعة الزقازيق ورسالتها في بناء جيل واعٍ ومستنير.