حوادث

رئيس الاستئناف يشارك بفعاليات المؤتمر الوطني حول بدائل التوقيف بالأردن

كتب محمد عبدالله :

 شارك المستشار الدكتور أيمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف في فعاليات المؤتمر الوطني حول بدائل التوقيف والعقوبات السالبة للحرية، الذي نظمته وزارة العدل الأردنية بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب.

وشهد المؤتمر حوارات ثرية حول أبرز قضايا حقوق الإنسان على المستويين الدولي والعربي، والتحديات المعاصرة التي تواجه منظومة حماية الحقوق والحريات.

ومن جهة أخرى، كرم الدكتور محمد أحمد المجالي رئيس جامعة الزيتونة الأردنية، المستشار أيمن فؤاد، تقديرا لمسيرته القضائية والعلمية المتميزة.

وزار المستشار كلية الحقوق بالجامعة، حيث كان في استقباله عميد الكلية الدكتور علي عوض الجبرة العبادي وأعضاء هيئة التدريس.. وتم خلال اللقاء، بحث أبرز القضايا القانونية الحديثة، لاسيما الجرائم الإلكترونية وانعكاساتها على الواقع القانوني، بالإضافة إلى استعراض برامج الكلية وخططها التطويرية ورؤيتها المستقبلية.

وفي إطار الأنشطة الأكاديمية، ألقى المستشار أيمن فؤاد محاضرة بكلية الحقوق بالجامعة الأردنية.. وأتاح اللقاء فرصة للحوار مع طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، للإجابة على استفساراتهم وتبادل الخبرات القانونية، مما أسهم في إثراء النقاش الأكاديمي وتعزيز الوعي القانوني بين الطلاب.

الاستئناف محكمة الاستئناف استئناف القاهره الاردن

