قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
الاستخبارات الروسية: لندن تدعو مفوضية أوروبا لتبرير سرقة أموال روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

إيلون ماسك
إيلون ماسك
القسم الخارجي

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك جدلًا واسعًا بتصريحات جديدة توقع فيها اختفاء المال نفسه كمفهوم خلال العقود المقبلة، مع هيمنة الذكاء الاصطناعي والروبوتات على سوق العمل، معتبرًا أن الرواتب—حتي ذات الدخل المرتفع—ستفقد قيمتها بالكامل.

وقال ماسك، مؤسس شركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، في حديث لبودكاست People by WTF إن “المال سيختفي بصراحة”، موضحًا أن دوره الأساسي كأداة لتنظيم العمل وتوزيع الموارد سيتلاشى عندما تصبح الآلات قادرة على تلبية جميع احتياجات البشر تقريبًا.

وأضاف أن عالمًا يتمكن فيه الذكاء الاصطناعي والروبوتات من بناء المنازل، وزراعة الغذاء، وتصنيع السلع، بل وتقديم خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم بتكلفة شبه صفرية، لن يكون بحاجة إلى نظام الأجور لتحديد من يحصل على ماذا.

العمل كخيار… لا ضرورة

ويرى ماسك أن العمل نفسه سيصبح “اختياريًا” خلال فترة قد لا تتجاوز 10 إلى 20 عامًا، مؤكدًا أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي قد تجعل الوظائف أقرب إلى الهوايات، لا إلى مصدر أساسي للعيش.

وأشار إلى سلسلة روايات الخيال العلمي ذا كالتشر للكاتب إيان إم بانكس، بوصفها تصورًا قريبًا من المستقبل الذي يتخيله، حيث يعيش الناس في عالم وفير بلا مال، ويكرسون وقتهم لما يحبون بدل السعي وراء الدخل.

وكان ماسك قد كرر هذه الرؤية سابقًا، معتبرًا أن الذكاء الاصطناعي “سيكون قادرًا على فعل كل شيء”، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل العمل، والملكية، وتوزيع الموارد النادرة مثل السكن المميز أو المواقع الأفضل.

تساؤلات بلا إجابات

ورغم الطابع التفاؤلي لتصور ماسك، فإن رؤيته تترك أسئلة حاسمة بلا إجابة، أبرزها: من يقرر توزيع الموارد المحدودة؟ وكيف يمكن ضمان العدالة الاجتماعية في عالم بلا وظائف ولا أجور؟

وتشير تجارب تاريخية إلى أن التقدم التكنولوجي لا يؤدي بالضرورة إلى تقليص ساعات العمل. ففي عام 1930، توقع الاقتصادي جون ماينارد كينز أن يعمل البشر 15 ساعة أسبوعيًا بحلول 2030، لكن الواقع أثبت العكس، حيث زادت الإنتاجية دون أن يواكبها توسع في وقت الفراغ.

إيلون ماسك الذكاء الإصطناعي ماسك تسلا سيبيس إكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

حورية فرغلي

حورية فرغلي: أحلم بتجسيد تلك الشخصيات.. والسلام الداخلي سر سعادتي

الدولار

خبير : «اقتصادية قناة السويس» جذبت استثمارات تدخل مصر لأول مرة

صورة أرشيفية

الأونروا: أوامر الهدم الجديدة في مخيم نور شمس تهدف لفرض سيطرة طويلة الأمد

بالصور

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

القلقاس
القلقاس
القلقاس

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد