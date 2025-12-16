بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد أن استضافها برنامج “معكم منى الشاذلي” في حلقة كشفت خلالها عن محطات شخصية وإنسانية في حياتها.

إطلالات لـ ياسمين عبد العزيز..

وتتميز ياسمين عبد العزيز ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها ، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ياسمين عبد العزيز ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.





تصريحات ياسمين عبد العزيز حول زواجها

وأكدت ياسمين، أنها تدخل عام 2025 بثقة أكبر في نفسها، بعد أن تعلمت عدم منح ثقتها بسهولة.

وأوضحت أنها تعرضت لشائعات متكررة خلال الفترة الماضية، سواء بشأن علاقاتها أو ظهورها مع طبيبها، مشيرة إلى أن الجمهور يخلط الأمور كثيرًا.

وكشفت أنها لن تعلن أي ارتباط مستقبلي حفاظًا على خصوصيتها، مؤكدة أنها ترغب في حياة مستقرة بعيدًا عن الأضواء.

كما تحدثت عن ندمها على مواقف كثيرة، معتبرة أن الاعتراف بالندم قوة لا ضعف.