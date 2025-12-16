قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
«أمهات مصر»: تكرار وقائع التحرش بأطفال المدارس ناقوس خطر يستدعي تحركًا عاجلًا
5 ساعات من الرعب.. تفاصيل سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر منازل الأهالي.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

رنا عصمت

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد أن استضافها برنامج “معكم منى الشاذلي” في حلقة كشفت خلالها عن محطات شخصية وإنسانية في حياتها.

إطلالات لـ ياسمين عبد العزيز..

وتتميز ياسمين عبد العزيز ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها ، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ياسمين عبد العزيز ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها الـ41.. اليوم - اليوم السابع

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها فى غياب العوضى - اليوم السابع

انطلاق تصوير مسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي منتصف ديسمبر المقبل | ET بالعربي


 

تصريحات ياسمين عبد العزيز حول زواجها 

وأكدت ياسمين، أنها تدخل عام 2025 بثقة أكبر في نفسها، بعد أن تعلمت عدم منح ثقتها بسهولة.

 وأوضحت أنها تعرضت لشائعات متكررة خلال الفترة الماضية، سواء بشأن علاقاتها أو ظهورها مع طبيبها، مشيرة إلى أن الجمهور يخلط الأمور كثيرًا.

 وكشفت أنها لن تعلن أي ارتباط مستقبلي حفاظًا على خصوصيتها، مؤكدة أنها ترغب في حياة مستقرة بعيدًا عن الأضواء.

 كما تحدثت عن ندمها على مواقف كثيرة، معتبرة أن الاعتراف بالندم قوة لا ضعف.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

الدكتور محمد عوض تاج الدين

التعليم العالي: مصر لم تكن بعيدة عن التشخيص للأمراض النادرة المعروفة

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظ أسيوط يفتتحان فرع المجلس بالمحافظة

رئيسة القومي للطفولة والأمومة ومحافظ أسيوط يفتتحان فرع المجلس بالمحافظة

نفي

الوزراء يوضح حقيقة زيادة أسعار سيارات نقل المياه بمطروح

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

