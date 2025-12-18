تحذير من شبورة كثيفة على الطرق.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

توقعت هيئة الأرصاد استقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء اليوم الخميس.

وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحاً هي الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق. العظمى على القاهرة الكبرى غدا ٢١ درجة مئوية.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص سقوط أمطار على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (في مرسى علم وشلاتين وحلايب) على فترات متقطعة، وتنشط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون خفيف إلى معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، يكون معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 21 12

دمنهور 21 12

وادى النطرون 20 11

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الاسماعيلية 21 12

السويس 21 12

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 21 11

نخل 18 06

كاترين 11 01

الطور 21 14

طابا 18 12

شرم الشيخ 22 15

الإسكندرية 20 12

العلمين 20 12

مطروح 19 14

السلوم 20 11

سيوة 19 10

رأس غارب 22 14

الغردقة 21 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 16

حلايب 22 18

أبو رماد 24 19

رأس حدربة 23 18

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 23 10

الأقصر 24 11

أسوان 24 11

الوادي الجديد 21 09

أبوسمبل 23 11