مفيش حاجة رسمي.. خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل ناصر منسي عن الزمالك
ترامب: لقد جلبت السلام إلى الشرق الأوسط وأعدت الرهائن
ترامب يعلن انتصاره في الاقتصاد رغم المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف
ما هي أفضل عبادة في قيام الليل؟.. 4 أمور بسيطة تغفل عنها
تحذير من شبورة كثيفة على الطرق.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية
التصعيد مستمر .. الولايات المتحدة ترسل 4 طائرات حربية إلى أجواء فنزويلا
خبير الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يرفض إقامة دولة فلسطينية ولا يستجب للنداءات الدولية
سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة
رئيس الوزراء الأسترالي بعد هجوم سيدني: سنقمع الكراهية والتطرف بالتشريعات
من الحب ما قتل.. كولومبية تنتقم من حبيبها السابق بتسميم فتاتين
تحذير من شبورة كثيفة على الطرق.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

توقعت هيئة الأرصاد استقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء اليوم الخميس.

وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحاً هي الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق. العظمى على القاهرة الكبرى غدا ٢١ درجة مئوية.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص سقوط أمطار على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (في مرسى علم وشلاتين وحلايب) على فترات متقطعة، وتنشط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون خفيف إلى معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، يكون معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 21 12
دمنهور 21 12
وادى النطرون 20 11
كفر الشيخ 20 11
المنصورة 21 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 11
طنطا 19 11
دمياط 20 13
بورسعيد 20 13
الاسماعيلية 21 12
السويس 21 12
العريش 19 11
رفح 18 10
رأس سدر 21 11
نخل 18 06
كاترين 11 01
الطور 21 14
طابا 18 12
شرم الشيخ 22 15
الإسكندرية 20 12
العلمين 20 12
مطروح 19 14
السلوم 20 11
سيوة 19 10
رأس غارب 22 14
الغردقة 21 14
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 15
شلاتين 25 16
حلايب 22 18
أبو رماد 24 19
رأس حدربة 23 18
الفيوم 21 11
بني سويف 21 10
المنيا 22 09
أسيوط 21 09
سوهاج 22 10
قنا 23 10
الأقصر 24 11
أسوان 24 11
الوادي الجديد 21 09
أبوسمبل 23 11

تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره

كنز للقلب و الدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة قلبك؟

