مصطفى حجي: لامين يامال اختار اللعب لإسبانيا بدلا من المغرب وقراره خاطئ

علق مصطفى حجي أسطورة منتخب المغرب، على تمثيل لامين يامال نجم برشلونة لمنتخب أسبانيا بدلا من المغرب.

وكان لامين يامال يحق له تمثيل منتخب المغرب بسبب أصول والده المغربي لكن اللاعب قرر تمثيل منتخب إسبانيا.

وقال مصطفى حجي خلال تصريحات لـ سبورت الإسبانية: لامين يامال اختار اللعب لإسبانيا ولكن الحب والمودة التي يكنها الإسبان له لن تدوم طويلا مثل محبة المغاربة ولو اختار المغرب لكان الأمر مختلفا.

وأكمل: “في إسبانيا يفضلون بيدري عليه ورأيت بعض الصحفيين يقولون لدينا بيدري ونحبه ولنريد يامال لكننا لا نحبه بقدر بيدري وبالتالي فإن اختياره كان خاطئ”.

واختتم: “كنت أتمنى أن يلعب مع المغرب وسيظل دائما مغربيا حتى لو لعب لإسبانيا”.