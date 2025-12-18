صعيدي ينفعل بسبب جلسة فتاة بالمترو ويشعل الجدل.. فيديو

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو لمسن من صعيد مصر يعنف فتاة بإحدى عربات مترو الأنفاق لسبب غريب، حيث انتشر المقطع كالنار في الهشيم.

"صعيدي" ينفعل بسبب جلسة فتاة ويشعل الجدل في مصر

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، ظهر بالمقطع المتداول مسن من الصعيد منفعلاً بشكل كبير على إحدى الفتيات بمترو الأنفاق والتي كانت تجلس في المقعد المقابل له، اعتراضاً منه على وضعية جلوسها واضعةً ساقاً فوق الأخرى.

وظل الرجل المسن يصيح بأعلى صوته داخل المترو قائلاً: "ينفع تقعدي كدة قدام الرجالة؟ مفيش احترام للرجالة؟"، فيما ردت عليه الفتاة قائلة: "إنت مالك؟".

وتابع الرجل صياحه وتعنيفه للفتاة، التي رفعت كاميرا هاتفها لتوثق الواقعة، وظلت تتساءل: "ما هذا الجنون؟"، فيما ظهر عدد من الشباب بجوار المسن يحاولون تهدئته وإبعاده عنها.

إلى ذلك، اختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول المشهد بين مؤيد ومعارض، حيث عبر البعض عن تأييدهم لرأي الرجل المسن في اعتراضه على جلوس فتاة واضعة ساقاً فوق الأخرى أمامه، معتبرين أن هذه الوضعية لا تعكس احتراماً لسنه الكبيرة حسب عادات المجتمع.

فيما اعتبر آخرون أن موقف المسن الصعيدي يعكس أزمة اجتماعية في مصر، حيث لا يزال البعض متمسكاً بتنصيب نفسه وصياً على أفعال الغير، وإعلان ذلك على الملأ دون احترام لخصوصية وحرية الآخرين.









