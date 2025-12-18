قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
رئيس الوزراء: الدفع بـ28 طائرة جديدة لأسطول الطيران المدني في يناير 2026
رياضة

الزمالك لبس نفسه.. تطور خطير فى أزمة إيقاف القيد بسبب شيكوبانزا

شيكو بانزا
شيكو بانزا
عبدالله هشام

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح عن تفاصيل سرعة اتخاذ الفيفا قرار إيقاف القيد ضد نادي الزمالك بشأن قضية شيكو بانزا.

وقال عامر العمايرة في تصريحات عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك:" لو كان أعترض الزمالك كان هيتم تحويل القضية لغرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا وكان سيصدر الحكم خلال من 4 إلى 6 شهور والقرار فهذه الحالة قابل للأستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية أما قبول المقترح أصبح القرار نهائى وملزم وغير قابل للأستئناف

وكان قرار الفيفا مجرد اقتراح من مكتب سكرتارية الفيفا ووافق عليه الطرفين وبالتالي لا يجوز للزمالك الاعتراض وأصبح القرار النهائي بسداد 200 ألف يورو وفائدة 5% من 13 أغسطس 2025.

إيقاف قيد الزمالك

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات متتالية، وذلك وفقًا لما نُشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد، اليوم الأربعاء  دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب القرار أو أطرافه.

واكتفى فيفا بالإشارة إلى صدور قرار الإيقاف فقط، في استمرار لحالة الغموض التي تحيط بالملف، خاصة في ظل تعدد القضايا المرفوعة ضد النادي الأبيض خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في وقت سابق عن إيقاف قيد نادي الزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفريق، ومعاونيه، إلى جانب إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات أخرى بسبب قضية مستحقات السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق.

وبصدور قرار الإيقاف الجديد، يرتفع عدد القضايا المرفوعة ضد نادي الزمالك إلى سبع قضايا، بعد أن كان العدد ست قضايا قبل الإعلان الأخير، ما يزيد من تعقيد موقف النادي على مستوى القيد والتدعيمات المستقبلية.

شيكوبانزا الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك إيقاف قيد الزمالك

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يطلق حملة ضاد لا تزول احتفالا باليوم العالمي للغة العربية

كلمة مفتي الجمهورية في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

مفتي الجمهورية: بلاغة اللغة العربية ساعدت في انتشار الإسلام

الدكتورة شريفة نعمان العمادي

شريفة نعمان: الإعلام الواعي شريك أساسي للأسرة في مواجهة تحديات العصر الرقمي

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

