الزمالك لبس نفسه.. تطور خطير فى أزمة إيقاف القيد بسبب شيكوبانزا

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح عن تفاصيل سرعة اتخاذ الفيفا قرار إيقاف القيد ضد نادي الزمالك بشأن قضية شيكو بانزا.

وقال عامر العمايرة في تصريحات عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك:" لو كان أعترض الزمالك كان هيتم تحويل القضية لغرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا وكان سيصدر الحكم خلال من 4 إلى 6 شهور والقرار فهذه الحالة قابل للأستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية أما قبول المقترح أصبح القرار نهائى وملزم وغير قابل للأستئناف

وكان قرار الفيفا مجرد اقتراح من مكتب سكرتارية الفيفا ووافق عليه الطرفين وبالتالي لا يجوز للزمالك الاعتراض وأصبح القرار النهائي بسداد 200 ألف يورو وفائدة 5% من 13 أغسطس 2025.

إيقاف قيد الزمالك

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات متتالية، وذلك وفقًا لما نُشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد، اليوم الأربعاء دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب القرار أو أطرافه.

واكتفى فيفا بالإشارة إلى صدور قرار الإيقاف فقط، في استمرار لحالة الغموض التي تحيط بالملف، خاصة في ظل تعدد القضايا المرفوعة ضد النادي الأبيض خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في وقت سابق عن إيقاف قيد نادي الزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفريق، ومعاونيه، إلى جانب إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات أخرى بسبب قضية مستحقات السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق.

وبصدور قرار الإيقاف الجديد، يرتفع عدد القضايا المرفوعة ضد نادي الزمالك إلى سبع قضايا، بعد أن كان العدد ست قضايا قبل الإعلان الأخير، ما يزيد من تعقيد موقف النادي على مستوى القيد والتدعيمات المستقبلية.