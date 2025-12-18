قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

شتاء مليء بالأمراض التنفسية .. فيروس H1N1 الأكثر انتشارا | تحذير ورسائل طمأنة

هاني حسين

الإنفلونزا.. فيروس تنفسي ينشط وينتشر مع دخول فصل الشتاء، وتم تسجيل ارتفاع في معدلات الإصابة بالغنفلونزا ليس في مصر فقط ولكن حول العالم .

موجة انتشار عالمية لفيروس H1N1 

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الموجة من فيروس H1N1 ليست مقتصرة على مصر فقط، بل تُعد موجة عالمية تشهدها عدة دول حول العالم، من بينها دول عربية وأوروبية.

انتشار الفيروس في بريطانيا ودول عربية وأمريكا


وأوضح الحداد، في تصريحات تليفزيونية، أن فيروس H1N1 متواجد حاليًا في بريطانيا وعدد من الدول العربية، إلى جانب وجود فيروس تنفسي آخر ينتشر في الولايات المتحدة الأمريكية.

H1N1 يشكل 64% من الأمراض التنفسية الحالية


وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إلى أن معدلات الإصابة بفيروس H1N1 مرتفعة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هذا الفيروس يمثل نحو 64% من إجمالي الأمراض التنفسية المنتشرة حاليًا، ما يعكس شدة انتشاره خلال موسم الشتاء.

تحذير من شتاء مليء بالأمراض التنفسية


ولفت الدكتور أمجد الحداد إلى أن فصل الشتاء هذا العام يشهد انتشارًا ملحوظًا للأمراض التنفسية، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب ضعف المناعة.

نصيحة بالحصول على لقاح الإنفلونزا


وشدد الحداد على أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، لما له من دور فعال في تقليل حدة الأعراض والمضاعفات الناتجة عن الإصابة بفيروس H1N1، مؤكدًا أن التطعيم يُعد خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الفيروسات.

لا فيروسات جديدة


واختتم رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح تصريحاته بالتأكيد على أنه لا توجد فيروسات جديدة منتشرة حاليًا، نافيًا ما يتم تداوله من شائعات بهذا الشأن، ومطالبًا المواطنين بالاعتماد على المصادر الطبية الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

إرشادات صحية داخل المدارس 

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن ما يتم تداوله باعتباره «دليل الصحة لمواجهة الإنفلونزا في المدارس» هو في حقيقته دليل إرشادي شامل للشروط الصحية الواجب توافرها داخل المنشآت التعليمية، ويتم تحديثه سنويًا مع بداية العام الدراسي.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدليل وصل حاليًا إلى نسخته العاشرة، ويجري توزيعه على جميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس بأنواعها والجامعات، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والعاملين.


وأضاف أن الدليل أعده قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، ويتضمن مجموعة من المحاور المهمة، من بينها معايير البيئة التعليمية الصحية، ومواصفات خزانات المياه وطرق تطهيرها، ومسارات التغذية المدرسية من المورد وحتى الطالب، إلى جانب الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في العاملين بمجال تقديم الأغذية داخل المدارس، كما يشمل فصولًا كاملة حول الأمراض المعدية، وعلى رأسها الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا، وكوفيد-19، والفيروس المخلوي، وغيرها، إضافة إلى التسمم الغذائي وسبل التعامل معه.

