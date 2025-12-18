خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة

خرج كريم بركاوي نجم منتخب المغرب من سباق المنافسة على لقب هداف كأس العرب 2025 في قطر، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة النهائي أمام منتخب الأردن.

وأسفرت الإصابة عن عدم قدرة بركاوي على إكمال المباراة، ما أنهى فرصته في تعزيز رصيده من الأهداف والمنافسة على صدارة هدافي البطولة.

ويتصدر علي علوان نجم منتخب الأردن قائمة هدافي كأس العرب 2025 برصيد 4 أهداف، بينما يأتي خلفه كريم بركاوي برصيد 3 أهداف قبل خروجه مصابًا.

وكان بركاوي قد قدم أداءً مميزًا طوال البطولة، وساهم في وصول منتخب المغرب إلى المباراة النهائية، لكنه اضطر لمغادرة الملعب بعد الإصابة، ما ترك الفريق المغربي يبحث عن حلول هجومية بدون هدافه الرئيسي.