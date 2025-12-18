ضياء رشوان: اتفاق الغاز مع إسرائيل اقتصادي خالص ولا يمس ثوابت الموقف المصري

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن البيان الصادر عن الهيئة بشأن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل جاء لتوضيح الحقائق الكاملة، والتصدي لمحاولات الزج بأبعاد سياسية لا أساس لها في هذه الصفقة، مشددًا على أنها اتفاق تجاري بحت يمتد لصفقات سابقة، ويحقق مصلحة مصر الاقتصادية.

تعظيم الاستفادة من البنية التحتية

وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصفقة تسهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية المتطورة في مجال الغاز الطبيعي، وصناعة التسييل، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي لتجارة وتداول الغاز.

وشدد على أن البيان ينفي بشكل قاطع وجود أي ارتباط سياسي للاتفاق، مؤكدًا أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ثابت وواضح، ولم يتغير يومًا.

مخططات تهجير الفلسطينيين

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن مصر كانت في مقدمة الدول التي رفضت مخططات تهجير الفلسطينيين وإخلاء قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية ظلت داعمة للشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضية، حتى في أوقات غاب فيها التحرك الدولي الجاد تجاه هذه المخططات.