للمرة الأولى.. الإسكان تطرح أراضي وشقق للأفراد بنظام التمويل العقاري

تعديل موعد ومكان جنازة الفنانة نيفين مندور
رئيس الوزراء : معهد التخطيط صار قبلة الكثيرين من طلاب العلم في مصر والعالم العربي
المستشفيات التعليمية تناقش أحدث المستجدات فى طب وجراحة العيون
خبير اقتصادي: ارتفع معدل إنفاق السائحين في مصر
تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص أعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
أصل الحكاية

للمرة الأولى.. الإسكان تطرح أراضي ووحدات سكنية للأفراد بنظام التمويل العقاري
ولاء خنيزي

في خطوة تُعد سابقة في سوق العقارات المصري، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إتاحة أراضٍ ووحدات سكنية للأفراد بنظام التمويل العقاري، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة «الأولى»، بهدف توفير آليات سداد مرنة تسهم في تسهيل تملك المواطنين لوحدات سكنية وأراضٍ تابعة للهيئة.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجهات الدولة الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة، وحرصها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع احتياجات المواطنين، وتعزز من دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

آلية سداد جديدة لتيسير التملك

وبحسب البروتوكول، تقوم شركة «الأولى» والمصرف المتحد بسداد القيمة الإجمالية للوحدات والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم تقسيط القيمة على العملاء وفق نظم سداد ميسرة، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية، وتبسيط إجراءات الشراء، وزيادة معدلات الإقبال على مشروعات الهيئة المختلفة.

وتُعد هذه الآلية خطوة مهمة نحو تنشيط السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وتمكين المواطنين من تملك وحدات سكنية بنظم سداد تتماشى مع قدراتهم المالية.

دعم استراتيجية التنمية العمرانية

وأكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها، وطرح آليات مبتكرة للسداد تتوافق مع متطلبات السوق، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة.

وأشاروا إلى أن توفير وحدات سكنية متكاملة المرافق وجاهزة للتسليم، مع إتاحة نظم تمويل مرنة، يعزز من ثقة المواطنين بالسوق العقاري، ويدعم استدامته على المدى الطويل.

المصرف المتحد: حلول تمويلية مبتكرة ودعم الشمول المالي

من جانبه، أكد مسئولو المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان، من خلال تقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تتيح تملك الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

«الأولى»: شراكة تعزز حركة السوق وتوفر فرص عمل

وأوضحت شركة «الأولى» أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في تنشيط حركة البيع وزيادة حجم التداول داخل السوق العقاري.

وأكدت الشركة أن هذا التعاون ينعكس إيجابًا على الاقتصاد بشكل عام، نظرًا لارتباط القطاع العقاري بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، وما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

التمويل العقاري نظام التمويل العقاري الإسكان أراضي وحدات سكنية

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

شيكوبانزا

صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك

الزمالك

مواجهة حرس الحدود.. الزمالك يبحث عن الانتصار وسط تحديات الإصابات وتجربة الشباب

منتخب السعودية

تشكيل هجومي لـ منتخب السعودية بمواجهة الإمارات بكأس العرب

ماريو بينيدا

نادي برشلونة الإكوادوري يعلن مقتـ.ل لاعبه ماريو بينيدا

هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

المرأة تكسب..توافد السيدات للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بإنتخابات النواب بالشرقية

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

