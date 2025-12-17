قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراعنة جاهزون.. منتخب مصر يبدأ مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة زيمبابوي
ديمبلي فى المقدمة .. ما هو ترتيب محمد صلاح فى جوائز ذا بيست .. وعلى من تفوق الفرعون المصري
محافظ بورسعيد يقدم العزاء لأسرة السباح يوسف محمد ويوجه بمتابعة التحقيقات المتعلقة بالحادث
قاضي قضاة فلسطين: دور مصر تجاه القضية ممتد وتاريخي.. ومنع مخطط التهجير
جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

5 أبراج يطلق على رجالها "ابن أمه".. وهذا هو حظك اليوم

5 أبراج يطلق على رجالها "ابن أمه".. وهذا هو حظك اليوم
5 أبراج يطلق على رجالها "ابن أمه".. وهذا هو حظك اليوم
ولاء خنيزي

يتمتع بعض الرجال بعلاقة قوية مع والدتهم، تتجاوز حدود العاطفة لتصل إلى الاعتماد الكامل في كثير من تفاصيل حياتهم اليومية، سواء المهنية أو العاطفية. هؤلاء غالبًا ما يلجأون لأمهاتهم طلبًا للنصيحة والدعم النفسي قبل اتخاذ أي قرار مهم، وهو ما قد يؤثر أحيانًا على استقلاليتهم.

5 أبراج يطلق على رجالها "ابن أمه"

بحسب موقع AstroTalk، فإن هناك خمسة أبراج يُعرف رجالها بقوة تعلقهم بوالدتهم:

  • برج السرطان: حساس وعاطفي، يعتمد على رأي والدته في كل الأمور المهمة.
  • برج الثور: يميل للاستقرار ويجد في نصائح والدته طمأنينة ودعمًا نفسيًا يوميًا.
  • برج الحوت: يحتاج للدعم العاطفي باستمرار، وغالبًا ما يلجأ لوالدته عند التردد أو القلق.
  • برج الجدي: عملي ومنضبط، لكنه يقدر توجيهات والدته في اتخاذ القرارات المصيرية.
  • برج العقرب: قوي وغامض، لكنه يعتمد على والدته في الشؤون العاطفية والأسرية.

حظك اليوم وفقًا لبرجك

وفقًا لخبيرة الفلك عبير فؤاد فتوقعات الأبراج لليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 كالتالي:

  • الحمل (21/3 – 20/4): مهنياً، احرص على ضبط ميزانيتك وسط تنافر القمر وأورانوس. عاطفياً، تستطيع التواصل بذكاء مع الأحباب بفضل تأثير فينوس والشمس وعطارد.
  • الثور (21/4 – 21/5): كن هادئًا في التعامل مع شركاء العمل واحمِ حقوقك. عاطفياً، تجنب العناد مع الشريك.
  • الجوزاء (22/5 – 21/6): نظم جهودك وحافظ على حقوقك، وتمهل في القرارات الصحية والعاطفية.
  • السرطان (22/6 – 22/7): يوم سلس ومثمر مهنيًا وماليًا، مع رومانسية واضحة وحب وتفاهم مع المحيطين.
  • الأسد (23/7 – 22/8): تحكم في ردود أفعالك لتجنب الاستفزازات، وحافظ على هدوء علاقاتك العائلية والعاطفية.
  • العذراء (23/8 – 22/9): يوم مناسب للمبادرة والإنجاز، مع تعزيز التبادل العاطفي مع الأحباء.
  • الميزان (23/9 – 22/10): راجع خطواتك المالية جيدًا لتجنب الخسائر، واهتم بتركيزك في العلاقات.
  • العقرب (23/10 – 22/11): السعادة العاطفية حاضرة، وتتاح لك فرص ترتيب الأوراق مهنياً ومالياً بثقة وحكمة.
  • القوس (23/11 – 21/12): راجع اختياراتك المهنية، واهتم بصحتك بعيدًا عن التوتر.
  • الجدي (22/12 – 20/1): المريخ يمنحك قوة على التحرر من الضغوط، مع يوم حافل بالسعادة بين الأصدقاء.
  • الدلو (21/1 – 19/2): تحلَّ بالحكمة لإدارة التوتر المهني، وحافظ على استقرار علاقاتك.
  • الحوت (20/2 – 20/3): تحسن الأوضاع المهنية والمالية، وجاذبية واضحة اجتماعيًا وعاطفيًا بفضل تأثير المريخ.
أبراج حظك اليوم توقعات الأبراج توقعات الأبراج اليوم ابن أمه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

ترشيحاتنا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

بالصور

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد