5 أبراج يطلق على رجالها "ابن أمه".. وهذا هو حظك اليوم

يتمتع بعض الرجال بعلاقة قوية مع والدتهم، تتجاوز حدود العاطفة لتصل إلى الاعتماد الكامل في كثير من تفاصيل حياتهم اليومية، سواء المهنية أو العاطفية. هؤلاء غالبًا ما يلجأون لأمهاتهم طلبًا للنصيحة والدعم النفسي قبل اتخاذ أي قرار مهم، وهو ما قد يؤثر أحيانًا على استقلاليتهم.

5 أبراج يطلق على رجالها "ابن أمه"

بحسب موقع AstroTalk، فإن هناك خمسة أبراج يُعرف رجالها بقوة تعلقهم بوالدتهم:

برج السرطان : حساس وعاطفي، يعتمد على رأي والدته في كل الأمور المهمة.

: حساس وعاطفي، يعتمد على رأي والدته في كل الأمور المهمة. برج الثور : يميل للاستقرار ويجد في نصائح والدته طمأنينة ودعمًا نفسيًا يوميًا.

: يميل للاستقرار ويجد في نصائح والدته طمأنينة ودعمًا نفسيًا يوميًا. برج الحوت : يحتاج للدعم العاطفي باستمرار، وغالبًا ما يلجأ لوالدته عند التردد أو القلق.

: يحتاج للدعم العاطفي باستمرار، وغالبًا ما يلجأ لوالدته عند التردد أو القلق. برج الجدي : عملي ومنضبط، لكنه يقدر توجيهات والدته في اتخاذ القرارات المصيرية.

: عملي ومنضبط، لكنه يقدر توجيهات والدته في اتخاذ القرارات المصيرية. برج العقرب: قوي وغامض، لكنه يعتمد على والدته في الشؤون العاطفية والأسرية.

