5 أبراج يطلق على رجالها "ابن أمه".. وهذا هو حظك اليوم

يتمتع بعض الرجال بعلاقة قوية مع والدتهم، تتجاوز حدود العاطفة لتصل إلى الاعتماد الكامل في كثير من تفاصيل حياتهم اليومية، سواء المهنية أو العاطفية. هؤلاء غالبًا ما يلجأون لأمهاتهم طلبًا للنصيحة والدعم النفسي قبل اتخاذ أي قرار مهم، وهو ما قد يؤثر أحيانًا على استقلاليتهم.
5 أبراج يطلق على رجالها "ابن أمه"
بحسب موقع AstroTalk، فإن هناك خمسة أبراج يُعرف رجالها بقوة تعلقهم بوالدتهم:
- برج السرطان: حساس وعاطفي، يعتمد على رأي والدته في كل الأمور المهمة.
- برج الثور: يميل للاستقرار ويجد في نصائح والدته طمأنينة ودعمًا نفسيًا يوميًا.
- برج الحوت: يحتاج للدعم العاطفي باستمرار، وغالبًا ما يلجأ لوالدته عند التردد أو القلق.
- برج الجدي: عملي ومنضبط، لكنه يقدر توجيهات والدته في اتخاذ القرارات المصيرية.
- برج العقرب: قوي وغامض، لكنه يعتمد على والدته في الشؤون العاطفية والأسرية.
حظك اليوم وفقًا لبرجك
وفقًا لخبيرة الفلك عبير فؤاد فتوقعات الأبراج لليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 كالتالي:
- الحمل (21/3 – 20/4): مهنياً، احرص على ضبط ميزانيتك وسط تنافر القمر وأورانوس. عاطفياً، تستطيع التواصل بذكاء مع الأحباب بفضل تأثير فينوس والشمس وعطارد.
- الثور (21/4 – 21/5): كن هادئًا في التعامل مع شركاء العمل واحمِ حقوقك. عاطفياً، تجنب العناد مع الشريك.
- الجوزاء (22/5 – 21/6): نظم جهودك وحافظ على حقوقك، وتمهل في القرارات الصحية والعاطفية.
- السرطان (22/6 – 22/7): يوم سلس ومثمر مهنيًا وماليًا، مع رومانسية واضحة وحب وتفاهم مع المحيطين.
- الأسد (23/7 – 22/8): تحكم في ردود أفعالك لتجنب الاستفزازات، وحافظ على هدوء علاقاتك العائلية والعاطفية.
- العذراء (23/8 – 22/9): يوم مناسب للمبادرة والإنجاز، مع تعزيز التبادل العاطفي مع الأحباء.
- الميزان (23/9 – 22/10): راجع خطواتك المالية جيدًا لتجنب الخسائر، واهتم بتركيزك في العلاقات.
- العقرب (23/10 – 22/11): السعادة العاطفية حاضرة، وتتاح لك فرص ترتيب الأوراق مهنياً ومالياً بثقة وحكمة.
- القوس (23/11 – 21/12): راجع اختياراتك المهنية، واهتم بصحتك بعيدًا عن التوتر.
- الجدي (22/12 – 20/1): المريخ يمنحك قوة على التحرر من الضغوط، مع يوم حافل بالسعادة بين الأصدقاء.
- الدلو (21/1 – 19/2): تحلَّ بالحكمة لإدارة التوتر المهني، وحافظ على استقرار علاقاتك.
- الحوت (20/2 – 20/3): تحسن الأوضاع المهنية والمالية، وجاذبية واضحة اجتماعيًا وعاطفيًا بفضل تأثير المريخ.