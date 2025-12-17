قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
محافظ القليوبية يتابع إصلاح واجهات المنازل المتضررة جراء حادث قطار طوخ
وزير قطاع الأعمال يستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة تعزيز التعاون والاستثمار في الشركات المصرية
توك شو

الغربية: جميع الاستعدادات اللوجستية اكتملت قبل بدء اليوم الانتخابي|فيديو

منار عبد العظيم

أكد مراسل التلفزيون المصري في محافظة الغربية أن جميع الاستعدادات اللوجستية قد اكتملت قبل بدء اليوم الانتخابي، وانطلقت اللجان في كافة الدوائر منذ الساعة 9 صباحًا لاستقبال الناخبين.

تجهيزات اللجان لتسهيل التصويت

شهدت اللجان استعدادات كبيرة لتيسير العملية الانتخابية، تضمنت:

عربات إسعاف جاهزة للتدخل عند الحاجة.

كراسي لكبار السن لتوفير الراحة أثناء الانتظار.

تنظيم واضح للناخبين لضمان سلاسة دخولهم وخروجهم من اللجان.

متابعة سير العملية الانتخابية

أكد المراسل أن جميع اللجان تعمل بانسيابية، مع تواجد فرق متابعة لضمان انتظام التصويت وتقديم الدعم للناخبين، بما يضمن ممارسة المواطنين حقهم الانتخابي بسهولة وأمان.

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» انطلاق عملية التصويت في الداخل، بالتزامن مع إسدال الستار على تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد ديمقراطي متكامل تتسلم فيه لجان المحافظات الراية من السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة، لاستقبال الناخبين وحسم المقاعد المتبقية، تمهيدًا لاستكمال تشكيل الغرفة التشريعية الأولى، على أن تستمر عملية التصويت على مدار يومين وسط إجراءات تنظيمية دقيقة.

وكان اليوم الختامي لتصويت المصريين بالخارج قد شهد إقبالًا من أبناء الجاليات على مقار البعثات الدبلوماسية، حيث استمرت عملية الاقتراع حتى التاسعة مساءً وفق توقيت كل دولة، ومع غلق الصناديق بدأت اللجان الفرعية في السفارات فورًا أعمال الفرز، وكانت نيوزيلندا أول دولة تنهي التصويت نظرًا لفارق التوقيت، وذلك تحت متابعة غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وتشهد جولة الإعادة في الداخل منافسة قوية داخل 55 دائرة انتخابية لم تُحسم في الجولة الأولى، حيث يتنافس 202 مرشح على 101 مقعد متبقٍ، بعد فوز 40 مرشحًا في الجولة الأولى بواقع 4 مستقلين و36 مرشحًا حزبيًا، وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات مشددة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وتشمل الخريطة الانتخابية لهذه الجولة 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، إضافة إلى محافظات القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، ودمياط، على أن يستمر التصويت حتى مساء الخميس، لتبدأ بعدها عمليات الفرز وتجميع الأصوات، تمهيدًا لإعلان النتيجة الرسمية النهائية يوم 25 ديسمبر الجاري.

التلفزيون المصري محافظة الغربية العملية الانتخابية

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

د.أحمد الشرقاوي،

قطاع المعاهد الأزهرية: ذوو الهمم لم يكونوا يومًا هامشًا في التاريخ الإسلامي

مفتي الجمهورية

تواضع العلماء.. مفتي الجمهورية يقبل يد طفلة من ذوي الإعاقة ويحتضن آخرين

وكيل الأزهر

محمد الضويني: اهتمام الأزهر بالأشخاص ذوي الإعاقة ينبع من رسالته الدينية والإنسانية

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

