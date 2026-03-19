نزيف بالمخ .. وكيل الأزهر يؤكد توجيه الإمام الأكبر بحالة الشيخ البهنجاوي

بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة الشيخ إبراهيم البهنجاوي، إمام القبلة بالجامع الأزهر، للاطمئنان على حالته الصحية، إثر تعرضه لإصابة بنزيف حاد في المخ، حيث نقل فضيلته دعوات شيخ الأزهر للشيخ إبراهيم بالشفاء التام والعاجل –بإذن الله–، سائلا المولى عز وجل أن يلبسه ثوب العافية، وأن يعيده إلى محراب الجامع الأزهر سالمًا مطمئنًّا، يصدح صوته من جديد في رحاب الأزهر الشريف.

كما نقل وكيل الأزهر للأسرة الكريمة توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بمتابعة الحالة الصحية للشيخ إبراهيم، والتكفل بكل ما يحتاجه من رعاية صحية لازمة، مع استعداد الأزهر لنقله إلى مستشفياته، وفقًا لما يقرره الأطباء المعالجون من حيث التوقيت المناسب.

جدير بالذكر أن الشيخ إبراهيم البهنجاوي كان قد شارك في إمامة المصلين بالجامع الأزهر طوال شهر رمضان المبارك هذا العام، وارتبط صوته بنشر السكينة والخشوع.