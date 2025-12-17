قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر
هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في أمريكا
ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال؟.. 3 أذكار تنجيك من أشد الفواجع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

توافد الناخبين على لجان التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالغربية.. صور

محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

بدأت لجان التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، البالغ عددها  642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا تضم 3 ملايين و658 ألفًا و896 من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة، استقبال الناخبين اليوم الأربعاء أول أيام انتخابات الإعادة  للمرحلة الثانية والتى تجرى على مدار يومين ، وذلك للإدلاء بأصواتهم، للاختيار من بين المنافسين بجولة الإعادة على مقاعد النظام الفردى فى جميع دوائر المحافظة.

فتح أبواب الإعادة 


وتوافد الناخبون على لجان التصويت على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منذ فتح باب اللجان رسميًا في التاسعة صباحًا؛ للمشاركة في فى التصويت الانتخابي لمجلس النواب على المقاعد الفردية بجميع دوائر المحافظة.

تحرك تنفيذي 


وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد شدد على أن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة يمثل أولوية قصوى لجولة الإعادة، والالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة ومراعاة أدق التفاصيل في تجهيز اللجان ومحيطها، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية ويعكس الصورة الحضارية لمحافظة الغربية وأبنائها.

 تجهيز كافة اللجان


وشملت توجيهات المحافظ التأكيد على توافر الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة داخل جميع اللجان، وتوفير مصادر بديلة للطاقة مثل المولدات الكهربائية، وسلامة مداخل ومخارج اللجان وتأمينها بشكل كامل، والتأكد من توافر المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين وأطقم العمل، كما شدد على توافر الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان والمناضد المخصصة لصناديق التصويت.

كما وجه المحافظ إلى توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مظلات ومناطق انتظار مريحة أمام مقار اللجان لخدمة الناخبين، ورفع علم الجمهورية أمام كل لجنة انتخابية، ووضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم اللجنة على الأبواب الخارجية لتسهيل الوصول إليها.


وفيما يتعلق بالمظهر العام، شدد اللواء الجندي على دهان وتجميل اللجان من الداخل والخارج، ورفع مستوى النظافة والتجميل بمحيطها، وقص وتهذيب الأشجار، ومنع أي إشغالات أو معوقات بمحيط المقار والطرق المؤدية إليها، مع متابعة الإنارة العامة بالشوارع المؤدية للجان، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتسهيل وصول الناخبين إليها، والتأكد من صلاحية خطوط التليفونات الأرضية داخل اللجان.


كما شدد على تأمين مداخل ومخارج اللجان ضد الانزلاق أو تراكم المياه، وتوفير طبقات رملية أو مواد مانعة للانزلاق عند الحاجة، مع مراجعة جاهزية المولدات الكهربائية وتغطيتها بشكل آمن ضد مياه الأمطار، وتكليف رؤساء المدن والأحياء بالمرور الميداني المستمر على المقار الانتخابية أثناء سقوط الأمطار للتعامل الفوري مع أي طارئ.

توفير طفايات 


كما تضمنت التوجيهات توفير طفايات حريق صالحة للاستخدام داخل وخارج المقار الانتخابية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتوفير سيارات إسعاف مجهزة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الإبلاغ والتعامل مع أي موقف طارئ.

