إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان

تعرض 14 شخص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكرابلة بمركز إدفو بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

انقلاب ميكروباص بطريق الكرابلة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكرابلة مما أسفر عن إصابة 14 شخص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.