السفير المصرى يقدم أوراق اعتماده لأمير الكويت

قدّم السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى الكويت، أوراق اعتماده إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خلال مراسم رسمية أقيمت في قصر بيان .



ونقل السفير أبو الوفا إلى أمير الكويت تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنيات سيادته لحكومة وشعب الكويت الشقيق بدوام التقدم والازدهار، معرباً عن تطلع مصر للبناء على ما تشهده علاقات البلدين من تطور نوعي فى كافة المجالات عقب الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين وأبرزها زيارة السيد رئيس الجمهورية الناجحة للكويت فى أبريل ٢٠٢٥، وزيارة سمو أمير الكويت لمصر في أبريل ٢٠٢٤ .



وأكد أن العلاقات المصرية الكويتية تجسد روح التعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل المرتكز على علاقات البلدين التاريخية.



ومن جانبه، طلب أمير الكويت نقل تحياته الى السيد رئيس الجمهورية، وتمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.



وأكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص الكويت على دفعها إلى آفاق أرحب، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق الثنائي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بما يخدم مصالح البلدين ويحقق تطلعاتهما نحو مزيد من التكامل.