مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
محافظ القليوبية يتابع إصلاح واجهات المنازل المتضررة جراء حادث قطار طوخ
وزير قطاع الأعمال يستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة تعزيز التعاون والاستثمار في الشركات المصرية
أخبار البلد

السفير المصرى يقدم أوراق اعتماده لأمير الكويت

أ ش أ

 قدّم السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى الكويت، أوراق اعتماده إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خلال مراسم رسمية أقيمت في قصر بيان .


ونقل السفير أبو الوفا إلى أمير الكويت تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنيات سيادته لحكومة وشعب الكويت الشقيق بدوام التقدم والازدهار، معرباً عن تطلع مصر للبناء على ما تشهده علاقات البلدين من تطور نوعي فى كافة المجالات عقب الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين وأبرزها زيارة السيد رئيس الجمهورية الناجحة للكويت فى أبريل ٢٠٢٥، وزيارة سمو أمير الكويت لمصر في أبريل ٢٠٢٤ .


وأكد أن العلاقات المصرية الكويتية تجسد روح التعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل المرتكز على علاقات البلدين التاريخية.


ومن جانبه، طلب أمير الكويت نقل تحياته الى السيد رئيس الجمهورية، وتمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.


وأكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص الكويت على دفعها إلى آفاق أرحب، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق الثنائي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بما يخدم مصالح البلدين ويحقق تطلعاتهما نحو مزيد من التكامل.

