مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو
الناس واقفه طابور.. القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمطرية
ذهاب بلا عودة| والد يوسف أصغر ضحايا مركب اليونان: اقترضت لتغطية تكاليف رحلته
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
تحقيقات وملفات

ذهاب بلا عودة| والد يوسف أصغر ضحايا مركب اليونان: اقترضت لتغطية تكاليف رحلته

رحلة الموت.. وفاة الطفل يوسف ضمن ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية
رحلة الموت.. وفاة الطفل يوسف ضمن ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية
إسراء عبدالمطلب

لقي طفل يدعى يوسف محمد شحتة، حتفه ضمن ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الذي أعلنت السفارة المصرية في اليونان عن غرقه، في حادث أسفر عن مصرع وفقدان 27 شابًا وطفلًا من المصريين، إضافة إلى 5 من جنسيات أخرى.

رحلة ذهاب بلا عودة 

وقال والد الطفل، محمد شحتة، إنه علم بالخبر بعد يومين فقط من الحادث من خلال المندوب المسؤول عن متابعة سفر أبناء المحافظة، موضحًا أن يوسف كان يبلغ نحو 15 عامًا.

وأضاف والد الطفل في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن يوسف كان الأكبر بين ثلاثة أشقاء، وأن العائلة كانت تمر بضائقة مالية شديدة، ما دفعه لاقتراض مبالغ كبيرة لتغطية تكاليف الرحلة التي أصر ابنه على خوضها، رغم رفضه. 

اقترض ليدفع بابنه إلى التهلكة 

ولفت إلى أن يوسف غادر مع 29 شخصًا آخرين مطلع نوفمبر، قبل أن تنقطع أخباره، وتلقى الأب لاحقًا اتصالًا يطالبه بإرسال أموال إضافية عبر تطبيق مالي بسبب نقص الطعام والماء في مكان مجهول بمدينة طبرق شرق ليبيا.

وأشار إلى أن الرحلات كانت تُدار بواسطة شخص يُدعى "أبو وعد"، مؤكدًا أن نجله اعتبر الهجرة غير الشرعية حلًا للخروج من ضيق الحال بعد فصله من العمل في مصانع الغزل والنسيج. 

ضحايا المركب المصري اليونان الهجرة غير الشرعية يوسف الطفل يوسف مركب اليونان

