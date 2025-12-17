ذهاب بلا عودة| والد يوسف أصغر ضحايا مركب اليونان: اقترضت لتغطية تكاليف رحلته

لقي طفل يدعى يوسف محمد شحتة، حتفه ضمن ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الذي أعلنت السفارة المصرية في اليونان عن غرقه، في حادث أسفر عن مصرع وفقدان 27 شابًا وطفلًا من المصريين، إضافة إلى 5 من جنسيات أخرى.

رحلة ذهاب بلا عودة

وقال والد الطفل، محمد شحتة، إنه علم بالخبر بعد يومين فقط من الحادث من خلال المندوب المسؤول عن متابعة سفر أبناء المحافظة، موضحًا أن يوسف كان يبلغ نحو 15 عامًا.

وأضاف والد الطفل في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن يوسف كان الأكبر بين ثلاثة أشقاء، وأن العائلة كانت تمر بضائقة مالية شديدة، ما دفعه لاقتراض مبالغ كبيرة لتغطية تكاليف الرحلة التي أصر ابنه على خوضها، رغم رفضه.

اقترض ليدفع بابنه إلى التهلكة

ولفت إلى أن يوسف غادر مع 29 شخصًا آخرين مطلع نوفمبر، قبل أن تنقطع أخباره، وتلقى الأب لاحقًا اتصالًا يطالبه بإرسال أموال إضافية عبر تطبيق مالي بسبب نقص الطعام والماء في مكان مجهول بمدينة طبرق شرق ليبيا.

وأشار إلى أن الرحلات كانت تُدار بواسطة شخص يُدعى "أبو وعد"، مؤكدًا أن نجله اعتبر الهجرة غير الشرعية حلًا للخروج من ضيق الحال بعد فصله من العمل في مصانع الغزل والنسيج.