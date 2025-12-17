مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن ميناء العين السخنة شهد أعمال تطوير شاملة، لافتًا إلى أن الميناء يضم أرصفة بطول يقارب 23 ألف كيلومتر، وهو ما أسهم في رفع كفاءة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحويلها إلى مركز جاذب للشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

وأشار مدبولي خلال مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى أن مصر حققت خلال العام الأخير أقل عجز في الميزان التجاري على مدار السنوات العشر الماضية، مرجعًا ذلك إلى الزيادة الملحوظة في حجم الصادرات المصرية، بما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة شهدت خلال الفترة الماضية طفرات كبيرة في مختلف القطاعات، في إطار تنفيذ خطط الإصلاح والتنمية الشاملة.

حزمة جديدة من التسهيلات

وفي ختام تصريحاته، أعلن مدبولي أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز، من المقرر الإعلان عنها قريبًا، بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.