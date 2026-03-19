بعد رفضها سابقًا فلم تستسلم.. رجاء شوقي أم بالأقصر تتوّج بالمركز الأول في مسابقة الأم المثالية|تفاصيل

تُوِّجت رجاء شوقي بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة الأقصر، في مسابقة الأم المثالية لهذا العام، بعد رحلة طويلة من الكفاح والإصرار، لتتحول لحظة الرفض التي مرت بها سابقًا إلى دافع قوي نحو النجاح.

وكشفت رجاء شوقي أنها كانت قد تقدمت بقصتها من قبل إلى المحافظة، ولم يتم اختيارها في ذلك الوقت، مؤكدة أنها تقبلت الأمر برضا تام، وقالت: «قدّمت قصتي قبل ذلك ولم يتم اختياري، والحمد لله على كل شيء».

وأضافت أنها لم تفقد الأمل، واستمرت في حياتها الطبيعية متمسكة بدورها كأم، حتى جاءت الفرصة مرة أخرى بدعم من المحيطين بها، لتُعيد التقديم وتنجح هذه المرة في حصد المركز الأول.

وأعربت عن سعادتها الكبيرة بهذا الفوز، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع الوصول إلى هذه المكانة، قائلة: «سعيدة جدًا ولا أصدق أنني أصبحت الأم المثالية بالأقصر».

ووجهت رجاء شوقي الشكر لكل من ساندها ورشحها، مشيرة إلى أنها عاجزة عن التعبير عن امتنانها لكل من وقف بجانبها خلال رحلتها.

ويأتي فوز رجاء شوقي تتويجًا لقصة كفاحها، ويعكس قوة الإرادة والصبر، ويؤكد أن الإصرار قادر على تحويل الرفض إلى نجاح مشرف.