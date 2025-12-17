مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاء إن شركة جديدة ستنشئ مشروع الألواح الشمسية الاقتصادية في قناة السويس، مشيراً إلى نجاح المشروع في جذب مليارات الدولارات وتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل، مؤكداً أن المشروع يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الطاقة النظيفة ودعم التنمية المستدامة.

تطوير الصناعات الحيوية والغزل والنسيج

وأشار مدبولي إلى جهود الدولة في إنتاج اللقاحات والأدوية البيولوجية، لافتاً إلى أن مصر كانت دائماً مُصدّرة لها، كما أكد على أهمية مشروعات الغزل والنسيج التي من المتوقع الانتهاء منها خلال أقل من عام، والتي ستوفر آلاف فرص العمل

وتوقع رئيس الوزراء، أن تتجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليار دولار.

إنتاج الطلمبات الغاطسة لمشروعات الصرف الصحي

أوضح مدبولي أن الرئيس السيسي وجّه بإنتاج الطلمبات الغاطسة محلياً لتلبية احتياجات مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيحقق الاكتفاء الذاتي لمصر في هذا القطاع بعد أن كانت البلاد تستوردها بمليارات الدولارات، مع التأكيد على قدرة المصنع على تلبية احتياجات الدولة بالكامل وتسريع خطوات تنفيذ المشروعات.

تطوير الصناعة المصرية قاطرة التنمية الاقتصادية

وأكد مدبولي أن الدولة تواصل جهودها لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها محركاً أساسياً للتقدم الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستعكس بشكل مباشر على تحسين كافة القطاعات الأخرى، وتعزز قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات استراتيجية.