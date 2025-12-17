قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الأولى انتهت.. شوبير يكشف عن صفقات الأهلي في يناير

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل بشأن الصفقات الجديدة داخل النادي الأهلي، والمراكز التي يسعى الجهاز الفني لتدعيمها،و موقف بعض الأسماء المطروحة في  الصفقات القادمة .

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "نتحدث عن اللاعبين الذين من الممكن أن ينضموا إلى النادي الأهلي، وأعتقد أن صفقة يوسف بلعمري قد انتهت بالفعل لصالح الأهلي".

واضاف: "أوضح لكم أن موضوع محمود بنتايج، لاعب الزمالك، كان مطروحًا ضمن الصورة ولم يكن بعيدًا، وذلك عن طريق وكلاء اللاعب، حتى تكون الأمور واضحة للجميع، فالنادي الأهلي لم يسعَ للتعاقد معه بشكل مباشر، لكنه لاعب جيد ومحترم، ونراه حاليًا مع منتخب المغرب الثاني، يشارك وليس بشكل أساسي، لكنه عندما يشارك يقدم مستوى مميزًا، لاعب رائع، ويمتلك روحًا قتالية عالية جدًا".

وأضاف: "بالنسبة ليوسف بلعمري، فالأمر أصبح محسومًا، حتى وإن وصل الأمر إلى أن يسدد النادي الأهلي الشرط الجزائي، والذي يقترب من نصف مليون دولار، وهو رقم مناسب بالنسبة للنادي الأهلي، كما أن الطرف الآخر يرغب في إتمام الصفقة، وقد يكون عُرض عليه بشكل جيد".

واستكمل: "أما الاسم الثاني فهو حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت، نعم ييس توروب معجب به، ولا توجد مشكله في انضمامه للفريق في وجود أليو ديانج، لأن حمدان فلسطيني، والأهلي يحتاج لاعبين في هذا المركز، وبالتالي يُعد من ضمن أولويات الأهلي".

وأوضح: "هل دخل بيراميدز في الصفقة؟ نعم، بيراميدز دخل بقوة في موضوع حامد حمدان، ولكن الرغبة هي التي ستحسم الأمر في النهاية، هل اللاعب يرغب في الانضمام إلى الأهلي؟ هل تراجع الزمالك أو تأخر أكثر من خطوة؟ من الواضح أن الأبيض يعاني من أزمة مالية".

وأردف: "هل يمكن أن يتدخل رجال الأعمال ينتمي لنادي الزمالك في هذا الملف؟ هل يحسم بيراميدز الصفقة في النهاية أم لا؟ كل هذه أمور مطروحة حتى الآن".

واختتم: "البعض قد يتساءل: أين المهاجم؟ حتى هذه اللحظة، الأهلي لم يستقر على مهاجم، ستسمعون أسماء كثيرة مثل ديابيتية، وبابلو صباغ، وغيرهم، وستجدون عددًا كبيرًا من الأسماء المتداولة خلال هذه الأيام، لكن حتى الآن الكابتن تورب يراقب فقط، لأنه يريد لاعبين على مستوى الأهلي، خاصة أنك ستضحي بلاعب أجنبي، وبالتالي سيكون هناك أخذ ورد، ولهذا لم يستقر الأهلي حتى هذه اللحظة على مهاجم أجنبي".

