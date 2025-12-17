صراع الأهلي والزمالك على لاعب سوبر في الميركاتو الشتوي

دخل الأهلي والزمالك في صراع قوي على صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبدأ صراع قطبي الكرة المصرية على ضم حامد حمدان لاعب فريق بتروجيت بعد تألقه في بطولة كأس العرب رفقة منتخب فلسطين.

ويحاول الأهلي انهاء صفقة حامد حمدان بمبلغ أقل من 30 مليون جنيه مع إدخال أحمد رضا ضمن الصفقة.

عروض كبيرة لـ حامد حمدان

في الوقت نفسه حصل حامد حمدان على عدد كبير من العروض العربية بعد تألقه في كأس العرب بجانب عروض أخرى مصرية.

ويرغب نادي الزمالك في تفعيل الاتفاق السابق مع بتروجيت بضم حامد حمدان مقابل 25 مليون جنيه وهو ما سترفضه إدارة الفريق البترولي بسبب وصول عروض أكبر ماليا.

ودخل نادي بيراميدز في صراع صفقة حامد حمدان مع الأهلي والزمالك ويراقب البنك الأهلي الموقف على أمل ضم اللاعب.