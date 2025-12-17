قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا ركود في القطاع العقاري.. مدبولي: مبيعات 2025 أفضل من الأعوام الماضية
مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية: الصادرات المصرية ستصل هذا العام لـ50 مليارا
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
رياضة

صراع الأهلي والزمالك على لاعب سوبر في الميركاتو الشتوي

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عبدالله هشام

دخل الأهلي والزمالك في صراع قوي على صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبدأ صراع قطبي الكرة المصرية على ضم حامد حمدان لاعب فريق بتروجيت بعد تألقه في بطولة كأس العرب رفقة منتخب فلسطين.

ويحاول الأهلي انهاء صفقة حامد حمدان بمبلغ أقل من 30 مليون جنيه مع إدخال أحمد رضا ضمن الصفقة.

عروض كبيرة لـ حامد حمدان

في الوقت نفسه حصل حامد حمدان على عدد كبير من العروض العربية بعد تألقه في كأس العرب بجانب عروض أخرى مصرية.

ويرغب نادي الزمالك في تفعيل الاتفاق السابق مع بتروجيت بضم حامد حمدان مقابل 25 مليون جنيه وهو ما سترفضه إدارة الفريق البترولي بسبب وصول عروض أكبر ماليا.

ودخل نادي بيراميدز في صراع صفقة حامد حمدان مع الأهلي والزمالك ويراقب البنك الأهلي الموقف على أمل ضم اللاعب.

