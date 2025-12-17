مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا

أكد مسئول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع داخل حرم جامعة براون الأمريكية، تصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة واسعة من الإدانات السياسية والشعبية، معرباً عن صدمته مما جرى ومؤكداً ضرورة التعامل بحزم مع حوادث العنف المسلح التي تشهدها الجامعات الأميركية.

الحادث، الذي أثار حالة من الذعر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، أعاد إلى الواجهة الجدل المتواصل في الولايات المتحدة حول أمن المؤسسات التعليمية وانتشار السلاح.