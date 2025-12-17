قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع
أخبار العالم

ترامب يقود موجة إدانة واسعة لحادث إطلاق نار في جامعة براون الأمريكية

ترامب يقود موجة إدانة واسعة لحادث إطلاق النار في جامعة براون الاميركية
ترامب يقود موجة إدانة واسعة لحادث إطلاق النار في جامعة براون الاميركية
ملك ريان

في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع داخل حرم جامعة براون الأمريكية، تصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة واسعة من الإدانات السياسية والشعبية، معرباً عن صدمته مما جرى ومؤكداً ضرورة التعامل بحزم مع حوادث العنف المسلح التي تشهدها الجامعات الأميركية. 

الحادث، الذي أثار حالة من الذعر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، أعاد إلى الواجهة الجدل المتواصل في الولايات المتحدة حول أمن المؤسسات التعليمية وانتشار السلاح.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، فقد وقع إطلاق النار في أحد مباني الجامعة، ما دفع قوات الشرطة والأمن إلى فرض طوق أمني شامل وإخلاء عدد من المباني كإجراء احترازي، بينما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

 وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث ودوافع منفذه، الذي فر من موقع الهجوم وما زال طليقاً حتى اللحظة.

ترامب، وفي بيان له، وصف الحادث بأنه “مأساة جديدة لا يمكن القبول بتكرارها”، مشدداً على ضرورة حماية الطلاب والعاملين داخل الجامعات، ومؤكداً تضامنه الكامل مع أسر الضحايا والمصابين. 

كما دعا إلى تشديد الإجراءات الأمنية وتعزيز دور قوات إنفاذ القانون داخل الحُرم الجامعية، معتبراً أن أمن الطلاب يجب أن يكون أولوية قصوى.

من جانبها، أعربت إدارة جامعة براون عن حزنها العميق لما حدث، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات الأمنية، وداعية الطلاب إلى الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. 

كما أعلنت الجامعة تعليق بعض الأنشطة الأكاديمية مؤقتاً إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية.

الحادث قوبل بإدانات واسعة من شخصيات سياسية وحزبية مختلفة، إلى جانب منظمات طلابية وحقوقية، طالبت بإعادة النظر في سياسات حيازة السلاح داخل الولايات المتحدة، وبتوفير دعم نفسي عاجل للطلاب الذين شهدوا الواقعة. 

وأكد عدد من المسؤولين أن تكرار مثل هذه الحوادث يفرض نقاشاً وطنياً جاداً حول سبل الحد من العنف داخل المؤسسات التعليمية.

ويأتي إطلاق النار في جامعة براون في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة سلسلة من حوادث العنف المسلح، ما يعمّق المخاوف بشأن سلامة الجامعات والمدارس، ويزيد الضغوط على صناع القرار لإيجاد حلول عملية تضمن الأمن والاستقرار داخل الحُرم التعليمية، وتحول دون تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً .

