إقالة رينارد من تدريب السعودية بعد الخروج من نصف نهائي كأس العرب

علم صدي البلد، أنه تم إقالة مدرب المنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد البحث عن مدرب جديد قبل مرحلة الإعداد لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتُشير المصادر إلى أن الخيارات المطروحة تشمل التعاقد مع مدرب محلي من دوري روشن السعودي، أو مدرب جديد يخوض تجربته الأولى في المملكة، بشرط مواكبته لتطور الكرة السعودية وتحقيق طموحات المسؤولين والجماهير.

وكان رينارد قد علّق على إمكانية إقالته بعد خروج الأخضر من نصف نهائي كأس العرب أمام الأردن (0-1)، مؤكدًا تمسكه بعقده حتى كأس آسيا 2027، ومشيرًا إلى أن الخسارة جاءت رغم السيطرة على الكرة بنسبة 69% مقابل 31% للأردن.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة الإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث، على استاد خليفة الدولي، مساء غد الخميس.