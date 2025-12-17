قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء

أحمد سعيد

حرص الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على توديع الوفود المشاركة بالندوة من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس روح الأخوة والتقدير المتبادل. 

وجاء ذلك في ختام فعاليات الندوة العالمية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي عقدت بالقاهرة يومي 15 و16 ديسمبر الجاري تحت عنوان "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة».

ختام فعاليات الندوة العالمية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

وكان من بين تلك الوفود الشيخ هشام بن محمود، مفتي الجمهورية التونسية، الدكتور أحمد الحسنات، مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ ياسر بن إبراهيم الجلاهمة، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين، والدكتور محمد بن عيضة شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية، والشيخ أحمد بن سعود السيابي، أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان، والشيخ حاجي ديني عبدالله، نائب مفتي بروناي، والشيخ موسى سعيدي رئيس المجلس الاسلامي بزامبيا.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص الشكر وأسمى آيات التقدير إلى جميع الوفود المحلية والأجنبية التي شاركت في الندوة. 

وأشاد مفتي الجمهورية، بما قدموه من مشاركات قيّمة، سواء في الجلسات العلمية أو ورش عمل، حيث كان لها بالغ الأثر في إثراء جدول أعمال الندوة.

مفتي الجمهورية يشهد الاحتفال السنوي للأزهر لتكريم ذوي الهمم

وكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، شهد فعاليات الاحتفالية السنوية التي ينظَّمها الأزهر الشريف لتكريم الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

ويعكس حضور مفتي الجمهورية حرص دار الإفتاء المصرية على دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مفاهيم الدمج المجتمعي، وتعزيز قيم الرحمة والعدالة الإنسانية التي يرسخها الإسلام، بما يكفل صون كرامة الإنسان، ويؤكد حقه في المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، في إطار تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والوطنية.

وشارك مفتي الجمهورية، على هامش الحفل في افتتاح المعرض الفني للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ضم أعمالًا فنية ومشغولات يدوية قدَّمها معلِّمو وطلاب قطاع المعاهد الأزهرية من مختلف المناطق الأزهرية. 

وحضر أيضا د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ود. محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

