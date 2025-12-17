أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تفاوض المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي مع القلعة الحمراء لضم اللاعب حمزة علاء.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"مصدر: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون مع الأهلي لضم حمزة علاء في يناير".

وكان قد كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة نادي المصري البورسعيدي بدأت مفاوضاتها مع النادي الأهلي من أجل استعارة الحارس حمزة علاء في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان قد احتفل حارس الأهلي حمزة بعودة إمام عاشور بنشر صورة برفقته من داخل إحدى صالات الجيم عبر حسابه الشخصي إنستجرام.

