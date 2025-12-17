أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال

تطرق الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc» على قناة DMC، إلى تطورات تتعلق بالحالة النفسية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب رصده لتغيرات ملحوظة في الخطاب السياسي والإعلامي على الساحة الدولية.

أزمة متنامية في الصحة النفسية

وأشار كمال إلى تصريحات أدلى بها رئيس أركان جيش الاحتلال قبل نحو شهرين، أقرّ خلالها بوجود أزمة متنامية في الصحة النفسية بين الجنود، وهو ما دفع المؤسسة العسكرية إلى دراسة تقديم دعم وجلسات علاج نفسي، معتبرًا أن هذه التصريحات تعكس حجم الضغوط والتوترات التي يتعرض لها الجنود في ظل التطورات الميدانية الراهنة.

تدهور الروح المعنوية

وفي سياق حديثه، علّق أسامة كمال بنبرة ساخرة على عمق الأزمة النفسية داخل صفوف الجيش، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة بشأن حالات الانتحار تعكس وضعًا بالغ الخطورة، وتدل على تدهور الروح المعنوية للجنود نتيجة الضغوط المستمرة التي يواجهونها.