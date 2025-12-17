قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب تذبذب طفيفا في الاسواق المحلية والعربية والعالمية بنسبة متفاوتة، علي مدار اليوم الأربعاء.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6605 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6585  جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 6055 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 6035 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5780 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5760 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4955 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 4935 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3855 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 3820 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى  3305 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3290 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي  46240 جنيهًا.

وصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 46080  جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 205460 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 204750 جنيها.

أسعار الذهب بدون مصنعية في السعودية اليوم الأربعاء:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 523.00 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 479.50 ريال سعودي.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 457.50 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 392.25 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 305 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت إلى نحو 261.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 16266.50 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3661 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم، الأربعاء، بدون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 523.25  درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 484.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 21 وصلت نحو 464.75 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 398.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 308.25 درهم إمارتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 264.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 16275 دراهم إماراتية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3718درهما إماراتيا.

سعر أوقية الذهب عالميا 

وسجل سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4334.39دولار.


 

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
صلاح عبد الله
نيفين مندور
