ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بدعم توقعات التيسير النقدي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في السوقين المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة ببيانات الوظائف الأمريكية التي عززت توقعات توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو مواصلة سياسة التيسير النقدي، إلى جانب عودة التوترات الجيوسياسية إلى الواجهة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 20 جنيهًا للجرام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5770 جنيهًا، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية في البورصة العالمية بنحو 17 دولارًا ليصل إلى 4322 دولارًا.



وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6594 جنيهًا، وبلغ جرام الذهب عيار 18 مستوى 4946 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 46160 جنيهًا.



وأوضح التقرير أن أسعار الذهب تلقت دعمًا من زيادة الطلب عالميًا، في ظل تنامي المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل الأمريكي، وهو ما عزز رهانات المستثمرين على استمرار الفيدرالي الأمريكي في اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة.



وتتجه توقعات الأسواق نحو مزيد من التيسير النقدي خلال عام 2026، خاصة بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية المتأخرة يوم الثلاثاء، والتي أعادت المخاوف بشأن ضعف سوق العمل، مع ترقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يوم الخميس لتقييم مسار التضخم.



وفي ظل جدول البيانات الاقتصادية الأمريكية المحدود نسبيًا اليوم الأربعاء، يترقب المستثمرون تصريحات أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بحثًا عن إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية خلال العام المقبل.



وزير قطاع الأعمال يستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة تعزيز التعاون والاستثمار في الشركات المصرية بتكوين ترهق المستثمرين مع توجهها نحو عام رابع من الخسائر

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الاقتصاد أضاف 64 ألف وظيفة خلال نوفمبر، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 50 ألف وظيفة، وذلك بعد فقدان 105 آلاف وظيفة في أكتوبر نتيجة إغلاق الحكومة، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.6% متجاوزًا التوقعات عند 4.4%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021.



كما أظهر التقرير مراجعة نزولية لبيانات الوظائف بنحو 33 ألف وظيفة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وهو ما يتسق مع تحذيرات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن مكاسب الوظائف منذ أبريل ربما جرى تضخيمها بنحو 60 ألف وظيفة.



وبوجه عام، تعكس بيانات التوظيف استمرار تباطؤ سوق العمل الأمريكي، مع ضعف وتيرة خلق الوظائف، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع نمو الأجور، ما يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أوسع لتخفيف السياسة النقدية، في وقت تتوقع فيه الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام المقبل.



وعلى الصعيد الجيوسياسي، عادت التوترات إلى دائرة الضوء، بعد أن طغت تطورات جديدة على التفاؤل السابق بشأن محادثات السلام الروسية الأوكرانية، في ظل تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر توجيهات بفرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتخرج من فنزويلا، وهو ما عزز حالة الحذر في الأسواق العالمية.