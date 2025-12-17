زيلينسكي يتوجه إلى بروكسل لمناقشة استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

يتوجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى بروكسل غداً الخميس في زيارة تهدف لإقناع الشركاء الأوروبيين باستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم بلاده، بحسب ما أفاد مسؤول أوكراني لوكالة “فرانس برس”.

وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطاً على دول الاتحاد الأوروبي للتخلي عن فكرة استخدام تلك الأصول، لكنه أشار إلى أن زيلينسكي سيعمل خلال زيارته على حث الدول الأوروبية على تبني قرار يسمح باستثمار هذه الأرصدة في دعم أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا، وسط جهود دولية متباينة لدعم كييف في مواجهة التحديات الاقتصادية والعسكرية.