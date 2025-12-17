قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أرقام مفزعة يكشف عنها وزير الدفاع الروسي بشأن الحرب مع أوكرانيا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أكد وزير الدفاع الروسي أندرية بيلاوسوف أن القوات الروسية تقوم بنزع الألغام في المناطق المحررة، حيث تمت إزالة الألغام من مساحة 150 ألف هكتار.

وقال بيلاوسوف في تصريحات له : خلال العام الجاري 2025 التحق 400 ألف من المتطوعين في الجيش الروسي.

وأضاف بيلاوسوف: في عام 2025 خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 103 ألف قطعة سلاح من بينها 5500 قطعة سلاح غربية الصنع وهو ما يعادل ضعف أرقام عام 2024.

وتابع : فعالية الضربات الدقيقة التي تشنها القوات المسلحة الروسية حوالي 60% أعلى من فعالية ضربات القوات المسلحة الأوكرانية ضد الأراضي الروسية.

وزاد بيلاوسوف: في عام 2025 ضمت القوات المسلحة الروسية 5 فرق و13 لواء و30 فوجا وفي عام 2026 من المقرر تشكيل 4 فرق و14 لواء و39 فوجا إضافيا.

وأكمل بيلاوسوف: تم إنقاذ 90% من الجنود الجرحى القادمين من ساحة المعركة خلال العام الجاري.

وأردف وزير الدفاع الروسي : روسيا تخطط لتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري وعسكري تقني مع 6 دول أخرى في عام 2026.

وأردف بيلاوسوف: تم إجراء 23 مناورة دولية بمشاركة روسيا وكانت مناورات "الغرب-2025" هي الأكبر حجما.

وبحسب الووير الروسي ؛ فقد تمكنت القوات المسلحة الروسية من القضاء على ما يقرب من 1.5 مليون جندي وضابط من ضباط العدو هذه هي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ فبراير 2022.

روسيا أوكرانيا وزير الدفاع الروسي الجيش الروسي الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

ترشيحاتنا

مصنع جنرال موتورز

هجوم أمريكي على جنرال موتورز بسبب إنتاج سيارات فوق قدرة المواطن العادي

فورد

فورد تتعاون مع الشرطة لحماية شاحنات F-150 من السرقة

فورد F-150

إنهاء إنتاج فورد F-150 لايتنينج يشعل ثورة بقيمة 20 مليار دولار

بالصور

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد