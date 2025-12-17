أكد وزير الدفاع الروسي أندرية بيلاوسوف أن القوات الروسية تقوم بنزع الألغام في المناطق المحررة، حيث تمت إزالة الألغام من مساحة 150 ألف هكتار.

وقال بيلاوسوف في تصريحات له : خلال العام الجاري 2025 التحق 400 ألف من المتطوعين في الجيش الروسي.

وأضاف بيلاوسوف: في عام 2025 خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 103 ألف قطعة سلاح من بينها 5500 قطعة سلاح غربية الصنع وهو ما يعادل ضعف أرقام عام 2024.

وتابع : فعالية الضربات الدقيقة التي تشنها القوات المسلحة الروسية حوالي 60% أعلى من فعالية ضربات القوات المسلحة الأوكرانية ضد الأراضي الروسية.

وزاد بيلاوسوف: في عام 2025 ضمت القوات المسلحة الروسية 5 فرق و13 لواء و30 فوجا وفي عام 2026 من المقرر تشكيل 4 فرق و14 لواء و39 فوجا إضافيا.

وأكمل بيلاوسوف: تم إنقاذ 90% من الجنود الجرحى القادمين من ساحة المعركة خلال العام الجاري.

وأردف وزير الدفاع الروسي : روسيا تخطط لتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري وعسكري تقني مع 6 دول أخرى في عام 2026.

وأردف بيلاوسوف: تم إجراء 23 مناورة دولية بمشاركة روسيا وكانت مناورات "الغرب-2025" هي الأكبر حجما.

وبحسب الووير الروسي ؛ فقد تمكنت القوات المسلحة الروسية من القضاء على ما يقرب من 1.5 مليون جندي وضابط من ضباط العدو هذه هي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ فبراير 2022.