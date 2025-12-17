ضبط سمسارة انتخابات أثناء جمعها بطاقات ناخبين بشوارع المحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من ضبط سيدة سمسارة انتخابات أثناء جمعها بطاقات الناخبين بمحيط أحدي لجان الانتخابية بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

ضبط سمسارة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة قيام سيدة بشراء الاصوات وجمع بطاقات الناخبين بمحيط أحدي اللجان الانتخابية بدائرة القسم.



وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط السيدة وبحوزتها بطاقات الناخبين.

تفاصيل الواقعة



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.