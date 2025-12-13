مستشفى طنطا نموذج إيجابي.. أحمد موسى: مصر تنفق المليارات في منظومة الصحة لمواكبة الزيادة السكانية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية انفقت الكثير من أجل تطوير قطاعي الصحة والتعليم في كافة محافظات الجمهورية .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تفقد رئيس الوزراء اليوم مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة القليوبية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الدولة المصرية تنفق المليارات في منظومة الصحة لمواكبة الزيادة السكانية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مستشفى طنطا في محافظة الغربية نموذج لإنفاق الدولة على قطاع الصحة وتطوير المنشآت الصحية لدعم صحة المواطن ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الدولة المصرية بتعمل مشروعات تنموية كبرى في شتى القطاعات سواء البنية التحتية او الصحة او التعليم ".

