قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة
بعد مسلسل دينا الشربيني .. احترس هذه الأشياء تسبب الفشل الكلوي
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص
بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
تفصلنا 8 أيام ..الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر
لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديد عن محمد صلاح: الملك أثبت نفسه في ثانية والكل هتف باسمه

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد البدوي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على تفاعل جماهير فريق ليفربول لحظة نزول النجم محمد صلاح إلى ملعب المباراة بعد مشاركته بديلًا في الدقيقة 26 أمام برايتون، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، قائلة: “كان لافتًا للغاية، نزل الملك الملعب وجاب لهم جون، ومش لازم هو اللي يجيبه مباشرة، لكنه عمل الأسيست اللي خلّاهم يجيبوا الجول نزل وأثبت نفسه في ثانية، الملك”.


تابعت خلال برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة: “نزل ملك الملاعب والجماهير هتفت باسمه، وساهم في التهديف بشكل كبير بسعادة وفخر، لأنه محبوب من جماهير ليفربول”.
 

حسام حسن والخلافات

ووجهت له رسالة؛ قائلة: "تعالى بقى يا صلاح، إحنا منتظرينك مع المنتخب، والحقيقة إن صلاح محتاج لقب قاري، وكلنا محتاجين اللقب ده. وخلونا نحط الجدل حول حسام حسن والخلافات ورا ضهرنا، ولازم نكون خلف منتخبنا من هذه اللحظة وحتى يتوجهون لكأس الأمم".

وأردفت: “لازم دفعة شحن معنوي قوية، وحطوا الانتقادات على جنب، وادعموا صلاح والمنتخب ولازم أوضة اللبس تبقى على قلب رجل واحد ونحقق ما نستطيعه هو محتاج هدف قاري، وإحنا محتاجينه، وأكيد هيشتغل على أحسن وجه مع زملائه”.
 

وواصلت: “صحيح إحنا منزعجين بعد الخروج من كأس العرب، اقفلوا الصفحة ونبدأ من أول وجديد إحنا خلف منتخبنا، وإفريقيا يا رجالة هدفنا القادم”.

لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي محمد صلاح برايتون ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

على مدار 4 ساعات.. محافظ الغربية يتجول بشوارع طنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار

فوائد الكمون

مشروب صحي خارق .. فوائد الكمون للسكري والبطن

فوائد الكمون

مشروب صحي خارق.. فوائد الكمون للسكري والبطن

بالصور

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد