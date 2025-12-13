لميس الحديد عن محمد صلاح: الملك أثبت نفسه في ثانية والكل هتف باسمه

علقت الإعلامية لميس الحديدي على تفاعل جماهير فريق ليفربول لحظة نزول النجم محمد صلاح إلى ملعب المباراة بعد مشاركته بديلًا في الدقيقة 26 أمام برايتون، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، قائلة: “كان لافتًا للغاية، نزل الملك الملعب وجاب لهم جون، ومش لازم هو اللي يجيبه مباشرة، لكنه عمل الأسيست اللي خلّاهم يجيبوا الجول نزل وأثبت نفسه في ثانية، الملك”.



تابعت خلال برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة: “نزل ملك الملاعب والجماهير هتفت باسمه، وساهم في التهديف بشكل كبير بسعادة وفخر، لأنه محبوب من جماهير ليفربول”.



حسام حسن والخلافات

ووجهت له رسالة؛ قائلة: "تعالى بقى يا صلاح، إحنا منتظرينك مع المنتخب، والحقيقة إن صلاح محتاج لقب قاري، وكلنا محتاجين اللقب ده. وخلونا نحط الجدل حول حسام حسن والخلافات ورا ضهرنا، ولازم نكون خلف منتخبنا من هذه اللحظة وحتى يتوجهون لكأس الأمم".

وأردفت: “لازم دفعة شحن معنوي قوية، وحطوا الانتقادات على جنب، وادعموا صلاح والمنتخب ولازم أوضة اللبس تبقى على قلب رجل واحد ونحقق ما نستطيعه هو محتاج هدف قاري، وإحنا محتاجينه، وأكيد هيشتغل على أحسن وجه مع زملائه”.



وواصلت: “صحيح إحنا منزعجين بعد الخروج من كأس العرب، اقفلوا الصفحة ونبدأ من أول وجديد إحنا خلف منتخبنا، وإفريقيا يا رجالة هدفنا القادم”.