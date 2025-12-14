قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد .. تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمباراة نيجيريا الودية قبل أمم إفريقيا |صور
لاعب سيراميكا: حلمي طولان مدير فني كبير.. والهجوم ضده غير منطقي
لمكافحتها وليس للتسلية .. نشأت الديهي يوضح دور الإعلام في مواجهة الجريمة | فيديو
قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
الأمومة أولوية قصوى .. وفاء مكي تكشف سبب ابتعادها عن الفن | فيديو
إسلام عيسى: علي ماهر أفضل من حلمي طولان.. ولو كان مدربًا للمنتخب لتغيرت النتائج
بالأسماء .. نشأت الديهي يكشف قادة «ميليشيات مُناهضة» لحماس في غزة |فيديو
رسالة بالإنجليزي والعربي تشعل الجدل.. عمرو أديب يرد على مُهاجمي أحمد السقا
موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025
السكة الحديد: نقلنا 36 ألف راكب سوداني بمشروع العودة الطوعية
تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث
نيران صديقة .. آرسنال يهزم وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

أسعار الذهب الآن .. تصدرت أسعار سبائك الذهب في مصر محركات البحث الأحد 14 ديسمبر 2025 قبل بداية التعاملات، في ظل متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، بعد تسجيل تغيرات جديدة مقارنة بتعاملات أمس الأول، وسط حالة ترقب في الأسواق المحلية والعالمية، إذ يتأثر الذهب بعدة عوامل اقتصادية ومالية تدفع الكثيرين لاعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات.

أسعار سبائك الذهب اليوم في السوق المحلي

شهدت أسعار سبائك الذهب مساء أمس السبت تباينًا ملحوظًا باختلاف الأوزان، وهو ما يعكس حركة الطلب المتزايدة على السبائك باعتبارها وسيلة ادخار واستثمار طويلة الأجل، خاصة مع توجه عدد كبير من المواطنين إلى شراء الأوزان الصغيرة والمتوسطة لتناسب مختلف القدرات الشرائية.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 6.732.43 جنيه.
وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 16.668.57 جنيه.
وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 33.187.14 جنيه.
وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 66.364.29 جنيه.
ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام 132.708.57 جنيه.
وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام 206.330.73 جنيه.
وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 331.621.43 جنيه.
وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 663.042.86 جنيه.
وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرام 1.649.907.14 جنيه.
وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 1000 جرام 6.597.478.57 جنيه.

سبائك ذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 6560 جنيها للبيع و6537.25 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة في السوق المحلي، ويقبل عليه المستثمرون الباحثون عن الذهب الخالص من دون إضافات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم 6013.25 جنيه للبيع و5992.5 جنيه للشراء، ويُستخدم هذا العيار في بعض المشغولات الذهبية والسبائك، ويتميز بنسبة نقاء مرتفعة مع سعر أقل قليلًا من عيار 24.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 5740 جنيهًا للبيع و5720 جنيهًا للشراء، ويُعد العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في مصر، نظرًا لتوازنه بين السعر ونسبة النقاء، ما يجعله الخيار الأول في شراء المشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 4920 جنيها للبيع و4902.75 جنيه للشراء، ويقبل عليه البعض في تصميمات المشغولات الحديثة، خاصة مع انخفاض سعره مقارنة بالأعيرة الأعلى.

سبائك الذهب

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 3826.75 جنيه للبيع و3813.25 جنيه للشراء، ويُستخدم هذا العيار في بعض القطع الذهبية منخفضة التكلفة، ويستهدف شريحة محددة من المشترين.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 3280 جنيها للبيع و3268.5 جنيه للشراء، ويُعد من الأعيرة الأقل نقاءً في السوق المحلي، ويظهر في بعض الاستخدامات المحدودة.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 2460 جنيها للبيع و242351.5 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار الأقل انتشارًا بين الأعيرة المتداولة في مصر.

سبائك الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 45920 جنيها للبيع و45760 جنيهًا للشراء، ويُعد الجنيه الذهب من الأدوات الاستثمارية المفضلة لدى الكثيرين، لسهولة تداوله وارتباطه المباشر بسعر الذهب عيار 21.

سعر نصف الجنيه الذهب اليوم

شهد سعر نصف الجنيه الذهب اليوم اختلافًا حسب العلامة التجارية، حيث سجل عيار 21 في لازوردي 25580 جنيها، بينما سجل في BTC نحو 24255 جنيها، ويقبل عليه المشترون، بوصفه خيارًا استثماريًا متوسط الكلفة مقارنة بالجنيه الكامل.

سبائك ذهبية

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم

بدأت تعاملات صباح أمس السبت 13 ديسمبر 2025 بهبوط محدود في سعر أوقية الذهب بالسوق العالمي، إذ سجلت 4299.92 دولارًا للشراء و4300.29 دولارًا للبيع، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار في السوق المحلي خلال الفترات الآتية.

