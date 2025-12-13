قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإدارية العليا تحدد جلسة عاجلة لنظر 31 طعنا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
خبير: فرنسا ترى في طلب نيجيريا فرصة لاستعادة نفوذها الأمني والسياسي بغرب أفريقيا
بيراميدز يكتفي بـ2 مليون دولار في كأس إنتركونتيننتال| تفاصيل
من شبح المصحة النفسية إلى بر الأمان.. القصة الكاملة لأزمة سيدة مع أشقائها بسبب الميراث
جارة عروس المنوفية: شفتها كانت ميـ.تة وسلفتها كانت مضروبة وبتنزل د.م من وشها
قبل أمم أفريقيا.. رسالة حاسمة من أحمد موسى لمحمد صلاح.. فيديو
تحمل سخافات كثيرة.. أحمد موسى: التحديات أمام رئيس الوزراء كبيرة لكنه قدها
محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ مشروعات حماية الشريط الساحلي
وصلوا 31..ارتفاع عدد الطعون المقدمة للإدارية العليا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
تعليم سوهاج تطلق فعاليات برنامج صحتهم مستقبلهم للتوعية بأهمية ترشيد المياه
هدما جدار الغرفة.. شخصان يتعديان على شقيقهما بكفر الشيخ من أجل الميراث |فيديو
رغم التصالح مع مدرب ليفربول.. محمد صلاح يصل جدة الأسبوع الجاري.. تفاصيل
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 13-12-2025.. تحرك جديد

محمد يحيي

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر تحركًا جديدًا مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم السبت الموافق 13-12-2025 داخل محلات الصاغة.

الجنيه الذهب يرتفع

مع اقتراب اغلاق تعاملات اليوم، صعد سعر الجنيه الذهب مقدار 160 جنيه مقارنة بما كان عله أمس الجمعة.

انخفاض الجنيه الذهب

صعود أسبوعي

وسجل سعر الجنيه الذهب داخل محلات الصاغة زيادة أسبوعية بلغت 1140 جنيه في المتوسط رغم تراجع في قيمة المعدن الأصفر.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وصل آخر تحديث سجله الجنيه الذهب مساء اليوم نحو 45.76 ألف جنيه للبيع و 45.96 ألف جنيه للشراء

صعود الذهب

وخلال تعاملات مساء اليوم، صعد سعر الذهب في مصر مقدار 20 جنيه ليعوض بذلك خسائره في تداولات أمس داخل محلات الصاغة.

تذبذب  المعدن الأصفر

وعلى مدار الشهر الماضي تعرض سعر الذهب لضغوطات داخل محلات الصاغة ليفقد ما يقارب من 600 جنيه من قيمته.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5720 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم 

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6537 جنيه للبيع و 6565 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم 

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5720 جنيه للبيع و 5745 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم 

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4902 جنيه للبيع و 4924 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم 

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3813 جنيه للبيع و 3830 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 45.76 ألف جنيه للبيع و 45.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم 

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4299 دولار للبيع و 4300 دولار للشراء

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

 الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك بعد مكاسب أسبوعية للأوقية بلغت نحو 2.1%، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية حادة مع نهاية جلسات الأسبوع.

 وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد توقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مواصلة دورة التيسير النقدي، عقب صدور تصريحات متشددة من غالبية المسؤولين، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية

ضغوط بيعية عالمية وتراجع التوقعات بخفض الفائدة

عالميًا، تراجع الذهب بنحو 2% يوم الجمعة بعد أن لامس أدنى مستوى يومي عند 4086 دولارًا، في ظل إعادة تسعير الأسواق لاحتمالات خفض الفائدة خلال ديسمبر.

ووفقًا لبيانات الأسواق، انخفضت توقعات الخفض من 72% قبل أسبوع إلى 50% حاليًا، مع تركيز مسؤولي الفيدرالي على استمرار الضغوط التضخمية رغم ضعف سوق العمل.

سعر عيار 21 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اخبار مصر مال واعمال سعر أوقية الذهب سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب سعر الذهب في الصاغة

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

المتسابق محمود السيد عبدالله

الشيخ حسن عبد النبي لمتسابق: مفيش أي أخطاء عليه ولا ملاحظات

الشيخ حمدي الزامل

دولة التلاوة يكرم الشيخ حمدي محمد الزامل.. فيديو

أسامة الدليل

أسامة الدليل: العالم يتقدم ونحن نعيش بعقلية القرن التاسع عشر.. فيديو

بالصور

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

زيارة رئيس الأركان إلى ايث

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

