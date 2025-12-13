آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 13-12-2025.. تحرك جديد

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر تحركًا جديدًا مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم السبت الموافق 13-12-2025 داخل محلات الصاغة.

الجنيه الذهب يرتفع

مع اقتراب اغلاق تعاملات اليوم، صعد سعر الجنيه الذهب مقدار 160 جنيه مقارنة بما كان عله أمس الجمعة.

صعود أسبوعي

وسجل سعر الجنيه الذهب داخل محلات الصاغة زيادة أسبوعية بلغت 1140 جنيه في المتوسط رغم تراجع في قيمة المعدن الأصفر.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

صعود الذهب

وخلال تعاملات مساء اليوم، صعد سعر الذهب في مصر مقدار 20 جنيه ليعوض بذلك خسائره في تداولات أمس داخل محلات الصاغة.

تذبذب المعدن الأصفر

وعلى مدار الشهر الماضي تعرض سعر الذهب لضغوطات داخل محلات الصاغة ليفقد ما يقارب من 600 جنيه من قيمته.

آخر تحديث لسعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6537 جنيه للبيع و 6565 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5720 جنيه للبيع و 5745 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4902 جنيه للبيع و 4924 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3813 جنيه للبيع و 3830 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 45.76 ألف جنيه للبيع و 45.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4299 دولار للبيع و 4300 دولار للشراء

الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك بعد مكاسب أسبوعية للأوقية بلغت نحو 2.1%، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية حادة مع نهاية جلسات الأسبوع.

وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد توقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مواصلة دورة التيسير النقدي، عقب صدور تصريحات متشددة من غالبية المسؤولين، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

ضغوط بيعية عالمية وتراجع التوقعات بخفض الفائدة

عالميًا، تراجع الذهب بنحو 2% يوم الجمعة بعد أن لامس أدنى مستوى يومي عند 4086 دولارًا، في ظل إعادة تسعير الأسواق لاحتمالات خفض الفائدة خلال ديسمبر.

ووفقًا لبيانات الأسواق، انخفضت توقعات الخفض من 72% قبل أسبوع إلى 50% حاليًا، مع تركيز مسؤولي الفيدرالي على استمرار الضغوط التضخمية رغم ضعف سوق العمل.