تفصلنا 8 أيام ..الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر

تفصلنا 8 أيام فلكية عن موعد بدء الشتاء رسمياً، والذى ينطلق رسمياً 21 ديسمبر الجاري، ليستمر 90 يوما من الأجواء الباردة والمتقلبة في بعض الأحيان.



ويعد فصل الشتاء من أكثر الفصول التي ينتظرها المصريون لما يحمله من أجواء باردة منعشة وأمطار الخير التي تغطي مساحات واسعة من البلاد، خاصة في السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تمتد التأثيرات الباردة تدريجيًا إلى محافظات الصعيد.

موعد فصل الشتاء في مصر



كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن فصل الشتاء في مصر لعام 2025 سيبدأ فلكيًا يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و22 دقيقة، لينتهي رسميًا في 19 مارس 2026.

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة الميل الجنوبي للشمس بالنسبة لخط الاستواء، حيث تصل الشمس إلى أقصى نقطة جنوبًا في مدارها، وهو ما يؤدي إلى قصر ساعات النهار وطول ساعات الليل بشكل ملحوظ، فتزداد البرودة نهارًا ويشتد الصقيع ليلًا في بعض المناطق.



بحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن مواعيد الفصول الأربعة لعام 2025 جاءت على النحو التالي:

فصل الربيع: يبدأ في 20 مارس ويستمر حتى 20 يونيو (مدة 92 يومًا).

فصل الصيف: يبدأ في 21 يونيو ويستمر حتى 22 سبتمبر (مدة 93 يومًا).

فصل الخريف: يبدأ في 23 سبتمبر ويستمر حتى 20 ديسمبر (مدة 89 يومًا).

فصل الشتاء: يبدأ رسميًا في 21 ديسمبر 2025 ويستمر حتى 19 مارس 2026 (مدة 89 يومًا).

