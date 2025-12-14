الأمومة أولوية قصوى .. وفاء مكي تكشف سبب ابتعادها عن الفن | فيديو

أكدت الفنانة وفاء مكي أن انشغالها بالزواج والأمومة كان السبب الرئيسي في ابتعادها لفترة عن الساحة الفنية، مشددة على أن الأمومة تمثل أولوية قصوى في حياتها.

وقالت وفاء مكي، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن مسئوليات الأسرة جعلتها تؤجِّل العديد من الخطوات الفنية خلال فترة سابقة، موضحة: «الزواج والأمومة خلّوني يحصل عندي تأخير عن الفن، لكن الأمومة أهم شيء في حياتي».

وأضافت أنها لا تندم على هذا القرار، معتبرة أن تربية ابنها ومنحه الوقت والاهتمام الكافيين أمر لا يمكن تعويضه، مؤكدة في الوقت نفسه حبها الكبير للفن، وأنها منفتحة على العودة مجددًا حال توافر العمل المناسب الذي يتماشى مع ظروفها الحالية.

وأشارت وفاء مكي إلى أن الجمهور ما زال يتذكر أعمالها، وهو ما يمثل دافعًا كبيرًا لها لاختيار أدوار قوية ومختلفة خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن الفنانة وفاء مكي كشفت، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، عن سر رشاقتها اللافتة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها خضعت لعملية تكميم المعدة، وهو ما ساعدها بشكل كبير على تحسين حالتها الصحية.

وأوضحت وفاء مكي أن قرارها بإجراء العملية جاء بعد تفكير طويل، حرصًا منها على الحفاظ على صحتها وجودة حياتها، مشيرة إلى أنها تشعر حاليًا بتحسن كبير، سواء على المستوى الصحي أو النفسي.

وأكدت أن التكميم لم يكن هدفه الشكل فقط، بل كان خطوة ضرورية للتخلص من مشكلات صحية كانت تعاني منها، لافتة إلى أنها تتابع حالتها مع الأطباء وتلتزم بنظام غذائي صحي بعد العملية.

وأضافت وفاء مكي أنها سعيدة بالنتائج التي حققتها حتى الآن.