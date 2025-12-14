إسلام عيسى: حماس علي ماهر غير طبيعي.. والحديث عن تفويته للأهلي «كلام مُضحك»

أكد إسلام عيسى، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر الثاني، أن علي ماهر هو أفضل مدرب في مصر في الوقت الحالي.

وقال “عيسى”، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج «الكلاسيكو» على قناة «ON»: «علي ماهر أفضل مدرب مصري حاليًا، وهذا ليس له علاقة بكونه مدربي في الوقت الحالي، ويستحق أكثر من ذلك بكثير».

وأضاف: «شيء يُحسب لعلي ماهر أنه يكون مدربًا لفريق سيراميكا كليوباترا ويكون متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الممتاز».

وتابع: «أبصم بالعشرة أن علي ماهر أفضل مدرب مصري حاليًا، ولديه حماس غير طبيعي ويعرف كيف يحقق النتائج».

وواصل: «علي ماهر لم يُهزم أمام الأهلي، وأفضل مبارياته كانت أمام الأهلي».