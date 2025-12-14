المغرب أقوى مجموعته.. مُحلل رياضي يتوقع رؤية نسخة شرسة من محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية|فيديو

أكد المحلل الرياضي آسر حسين، أن منتخب المغرب يُعد المرشح الأقوى لتصدر المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية، نظرًا لما يمتلكه من عناصر مميزة وخبرات كبيرة على المستويين القاري والدولي.

أوضح آسر حسين، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني لمنتخب جزر القمر استغل مشاركته في بطولة كأس العرب بالشكل الأمثل، من خلال منح الفرصة لعدد من العناصر الشابة، تمهيدًا لضمهم إلى قائمة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية، بهدف بناء جيل جديد قادر على المنافسة مستقبلًا.

وتحدّث المحلل الرياضي عن منتخب مالي، مشيرًا إلى أنه يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين المحترفين، في مقدمتهم أليو ديانج وإيف بيسوما، مؤكدًا أن هذه العناصر تمنح المنتخب المالي قوة كبيرة في خطي الوسط والدفاع.

وأضاف أن منتخب مالي يملك كل المقومات التي تؤهله للذهاب بعيدًا في البطولة القارية، حال نجح في استغلال جودة لاعبيه وتحقيق الانسجام المطلوب بينهم.

كما أشاد آسر حسين بمستوى منتخب زامبيا، مؤكدًا أنه قدم أداءً جيدًا خلال مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ما يجعله منافسًا لا يُستهان به داخل مجموعته.

وتابع حديثه بالإشارة إلى أن نصير مزراوي يُعد الخيار الأنسب لتعويض غياب أشرف حكيمي في صفوف المنتخب المغربي، لما يمتلكه من إمكانات فنية وخبرة أوروبية تساعده على أداء الدور بنفس الكفاءة.

واختتم حديثه بالقول: «أتوقع رؤية نسخة شرسة من محمد صلاح بكأس أمم إفريقيا، كذلك بقية المحترفين عمر مرموش ومصطفى محمد لديهم الحافز للتألق مع المنتخب الوطني الذي سيقدم نسخة قوية، وأتمنى إتمام انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي إلى برشلونة».

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=-iJ2kf__SE4