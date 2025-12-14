قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب بايرن ميونيخ: أتمني تتويج الكونغو بلقب أمم إفريقيا
تصاعد حالات التخلف عن سداد قروض الطلاب في أمريكا إلى 9 ملايين مقترض
اليوم.. مباراة منتخبي مصر واليابان للناشئين وديا
انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الكحة في الشتاء.. تعرّف عليها
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد «ألافيس» في الدوري الإسباني
أمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا
ميزات احترافية جديدة تطلقها أوبو في هواتفها.. تعرف عليها
توروب يكشف ملامح مشروعه مع الأهلي : دعم الشباب أولًا.. ولا مكان للاعب لا يدافع.. والبطولات هدف لا يقبل النقاش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا

الأهلي
الأهلي

يستأنف النادي الأهلي تدريبات اليوم لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى النادي الأهلي لعبور أزمة الخسارة أمام إنبي في الجولة الماضية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتأتي مباراة الأهلي أمام سيراميكا في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، المعروفة حاليًا باسم كأس عاصمة مصر. وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل سعي كل منهما لحصد النقاط الثلاث، وتحسين موقفه في جدول ترتيب المجموعة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء يوم الجمعة المقبل، وسط ترقب جماهيري لمتابعة أداء الأهلي، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة، وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصة لتجربة عناصر جديدة.
 

مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

يتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم عددًا من الفرق القوية، أبرزها: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، إلى جانب فريق سيراميكا. وتشهد هذه المجموعة منافسة قوية بين الفرق، في ظل تقارب المستوى ورغبة الجميع في التأهل.

جوائز كأس عاصمة مصر تشعل المنافسة

ترتفع قيمة بطولة كأس عاصمة مصر بسبب الجوائز المالية الكبيرة التي تقدمها، حيث يحصل بطل البطولة على 10 ملايين جنيه، بينما ينال الفريق الوصيف 4 ملايين جنيه. كما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، فيما ينال صاحب المركز الرابع مليونًا و500 ألف جنيه، وهو ما يزيد من حدة المنافسة بين الأندية على حصد اللقب.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة المصرية. 

الاهلي الأهلي سيراميكا كليوباترا الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الطماطم

بسبب السوسة .. تحذير رسمى من أزمة فى محصول الطماطم خلال أسابيع

تغيرات جديدة.. أسعار سبائك الذهب في مصر وفق آخر تحديث

تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

ترشيحاتنا

مني زكي

أبيض أنيق .. منى زكي تتألق بفستان في أحدث ظهور

دينا الشربيني وأحمد السعدني

بعد مسلسل لا ترد ولا تستبدل .. احترس هذه مضاعفات الفشل الكلوي

شوربة الحريرة

ليالي الشتاء.. طريقة عمل شوربة الحريرة بمذاق شهي

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد