كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا

يستأنف النادي الأهلي تدريبات اليوم لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى النادي الأهلي لعبور أزمة الخسارة أمام إنبي في الجولة الماضية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتأتي مباراة الأهلي أمام سيراميكا في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، المعروفة حاليًا باسم كأس عاصمة مصر. وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل سعي كل منهما لحصد النقاط الثلاث، وتحسين موقفه في جدول ترتيب المجموعة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء يوم الجمعة المقبل، وسط ترقب جماهيري لمتابعة أداء الأهلي، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة، وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصة لتجربة عناصر جديدة.



مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

يتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم عددًا من الفرق القوية، أبرزها: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، إلى جانب فريق سيراميكا. وتشهد هذه المجموعة منافسة قوية بين الفرق، في ظل تقارب المستوى ورغبة الجميع في التأهل.

جوائز كأس عاصمة مصر تشعل المنافسة

ترتفع قيمة بطولة كأس عاصمة مصر بسبب الجوائز المالية الكبيرة التي تقدمها، حيث يحصل بطل البطولة على 10 ملايين جنيه، بينما ينال الفريق الوصيف 4 ملايين جنيه. كما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، فيما ينال صاحب المركز الرابع مليونًا و500 ألف جنيه، وهو ما يزيد من حدة المنافسة بين الأندية على حصد اللقب.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة المصرية.