بعد مسلسل لا ترد ولا تستبدل .. احترس هذه مضاعفات الفشل الكلوي

أثار مسلسل لا ترد ولا تستبدل تفاعلا كبيرا بين نشطاء السوشيال ميديا بسبب عرض معاناة مرضى الفشل الكلوي.

وتجسد الفنانة دينا الشربيني دور مريضة فشل كلوي تحتاج للغسيل المتكرر أو متبرع بينما أحمد السعدني يجسد دور صديق وسائق يساندها في رحلة العلاج.

يعد الفشل الكلوي من الأمراض الخطيرة التي تتطلب علاجا فعالا والالتزام به ولكن في حال عدم الالتزام سيتعرض المريض لمضاعفات عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم مضاعفات الفشل الكلوي.

مضاعفات الفشل الكلوي

تؤدي الكليتان وظائف عديدة في الجسم و عند الإصابة بالفشل الكلوي، قد تظهر بعض المضاعفات. تشمل مضاعفات الفشل الكلوي ما يلي:

ضغط دم مرتفع

فقر الدم

مرض العظام

السائل المحيط برئتيك

تلف الأعصاب

اختلال توازن الكهارل

تنبيه

مجرد إصابة بالفشل الكلوي لا يعني بالضرورة أن الموت وشيك و يمكنك السيطرة على حالتك باتباع خطة العلاج التي وضعها طبيبك، والتي قد تشمل الأدوية، وتغييرات في نمط الحياة، والحد من تناول الملح وبعض الأطعمة.

تنبيه

إذا لم تلتزم بخطة العلاج، ستتفاقم حالة كليتيك وقد تؤدي في النهاية إلى الوفاة.