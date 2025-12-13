لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي إذاعة أول تسجيل صوتي للفنانة القديرة عبلة كامل، لطمأنة جمهورها على حالتها الصحية، والذي خصّت به برنامج الصورة المذاع على شاشة النهار.



استهلت الفنانة عبلة كامل رسالتها الصوتية بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: بشكره على تبني علاج الفنانين على نفقة الدولة، وأنا تفاجأت بقراراته، وهي لفتة حنونة وهايلة منه، وسعدت بها جدًا.

https://www.facebook.com/share/v/1Dv4htcpyx/



ووجهت كامل رسالة طمأنة لجمهورها، عبر برنامج الصورة المذاع على شاشة النهار. قائلة: أنا بطمن الناس اللي بحبهم وبيحبوني، أنا كويسة وبخير، كنت عملت عمليات قبل كده وبقيت كويسة، والعمليات السابقة كانت على نفقتي الخاصة، وأنا مش محتاجة حاجة، وإن شاء الله كلنا على بعضنا نبقى أصحاء ومش محتاجين حاجة بإذن الله، ونفضل بصحة"



وواصلت: أنا بشكر كل الناس اللي دعولي، وبقولهم إن شاء الله الملائكة ترد عليكم وتقولكم: ولكم بمثلها.



ووجهت الفنانة ما قالت إنه رسالة عتاب لبعض من كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي: عبلة كامل مش محتاجة علاج، مش لازم تتعالج على نفقة الدولة، قائلة:" أنا بحبهم برضه، بس بوجه لهم رسالة عتاب وبقول:" رفقًا بالقلوب، وأنا مسامحة، وكلنا مسامحين بعض، وكلنا نبقى كويسين بإذن الله ."

وكررت الفنانة عبلة كامل توجيه الشكر في تسجيلها الصوتي للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: لفتة كريمة منه وبشكره جدًا.



وبخصوص وجود أي حسابات شخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: "ما عنديش أي حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومش هيبقى عندي لغاية ما أقابل وجه كريم، ومش هيبقى عندي صفحات."



وأردفت: أنا دائرتي مغلقة جدًا، وقافلة على نفسي، ومن حولي دائرتهم مغلقة، أي تصريح مش عن لساني ولا لسان من حولي."



واختتمت رسالتها قائلة:" لميس يا حبيبتي أنا متشكرة جدًا، وبشكر القائمين على البرنامج، وكلنا هنبقى بخير، ولا إله إلا الله محمد رسول الله.



وقالت الفنانة عبلة كامل في رسالتها : " بشكركم وبشكر البرنامج وانكم سمحتم لي بالرسالة.