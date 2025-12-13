قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإدارية العليا تحدد جلسة عاجلة لنظر 31 طعنا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
خبير: فرنسا ترى في طلب نيجيريا فرصة لاستعادة نفوذها الأمني والسياسي بغرب أفريقيا
بيراميدز يكتفي بـ2 مليون دولار في كأس إنتركونتيننتال| تفاصيل
من شبح المصحة النفسية إلى بر الأمان.. القصة الكاملة لأزمة سيدة مع أشقائها بسبب الميراث
جارة عروس المنوفية: شفتها كانت ميـ.تة وسلفتها كانت مضروبة وبتنزل د.م من وشها
قبل أمم أفريقيا.. رسالة حاسمة من أحمد موسى لمحمد صلاح.. فيديو
تحمل سخافات كثيرة.. أحمد موسى: التحديات أمام رئيس الوزراء كبيرة لكنه قدها
محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ مشروعات حماية الشريط الساحلي
وصلوا 31..ارتفاع عدد الطعون المقدمة للإدارية العليا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
تعليم سوهاج تطلق فعاليات برنامج صحتهم مستقبلهم للتوعية بأهمية ترشيد المياه
هدما جدار الغرفة.. شخصان يتعديان على شقيقهما بكفر الشيخ من أجل الميراث |فيديو
رغم التصالح مع مدرب ليفربول.. محمد صلاح يصل جدة الأسبوع الجاري.. تفاصيل
حوادث

إعدام عم قتل ابن شقيقه خنقًا وألقى جثته في مصرف بالعياط

ندى سويفى

قضت الدائرة التاسعة مستأنف جنايات الجيزة، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم «محمد ماهر» بالإعدام شنقًا، لاتهامه بخطف وقتل ابن شقيقه الطفل «مالك»، والتخلص من جثمانه بإلقائه في مصرف مائي بقرية بمها التابعة لمركز العياط، وذلك انتقامًا من والدي الطفل بسبب خلافات أسرية مع زوجته، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد فائق المُسلمي، وعضوية المستشارين سامح السيد أبو كنه ونمير نبيل محمد المهدي، وبسكرتارية وجيه أديب وعصام حسين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة «الدائرة الثامنة» برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، قد قضت في جلسة 21 يناير 2025 بإعدام المتهم، وأحالت أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، والذي وافق على الحكم.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 19632 لسنة 2023 جنايات العياط، والمقيدة برقم 5725 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، للمتهم «محمد ماهر» تهمة قتل نجل شقيقه الطفل «مالك س.» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه انتقامًا من والديه لخلافات سابقة.

وذكرت النيابة أن المتهم استدرج الطفل إلى مسكنه مستغلًا صغر سنه، ثم أطبق بيده على عنقه خنقًا حتى فارق الحياة، وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قبل أن يضع الجثمان داخل جوال بلاستيكي أحكم غلقه ويلقيه في أحد المصارف المائية لإخفاء معالم جريمته.

كما نسبت النيابة للمتهم تهمة خطف الطفل بطريق التحايل، بقصد إبعاده عن ذويه تمهيدًا لتنفيذ جريمة القتل.

وأوضحت التحقيقات أن والدة الطفل، وتدعى «نورا»، أفادت بترك نجلها لدى أحد الجيران أثناء خروجها للعمل، قبل أن تكتشف اختفاءه، وبفحص كاميرات المراقبة تبين ظهور الطفل برفقة عمه المتهم قبل اختفائه مباشرة.

وبمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق، أقر تفصيليًا بارتكاب الجريمة، واعترافه بخنق الطفل لمدة تراوحت بين 6 و10 دقائق، ثم نقله باستخدام دراجة نارية والتخلص من جثمانه بإلقائه في ترعة الجيزاوية، قبل أن يعود للبحث عنه مع والده لإبعاد الشبهات.

