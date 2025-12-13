هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول: عندما تلعب للريدز عليك أن تفوز دائمًا

أكد مهاجم ليفربول، هوجو إيكيتيكي، أن الفوز هو المطلب الأساسي عند ارتداء قميص الريدز، وذلك عقب تسجيله هدفين في انتصار فريقه على برايتون بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إيكيتيكي ـ في تصريحاته عقب المباراة ـ "لا أستطيع القول إن الأداء كان مثاليًا، لأنني أعلم أنني كان بإمكاني تسجيل المزيد من الأهداف اليوم. الأهم كان تحقيق الفوز أمام جماهيرنا. كان يوم عمل جيد".

وتحدث اللاعب عن هدفه الأول المبكر، قائلًا: "الكرة وصلت بسرعة، وكنت مستعدًا. لا تتوقع أن تسجل في الدقيقة الأولى، لكنني أحاول دائمًا أن أكون جاهزًا".

وعن الهدف الثاني، أضاف: "وصلتني تمريرة رائعة، وكل ما كان علي فعله هو التواجد في المكان الصحيح. كان إنهاءً سهلًا".

وأشار إيكيتيكي إلى رغبته في تسجيل ثلاثية، قائلًا: "كنت أبحث عن الهاتريك، لكن سيكون ذلك في مرة أخرى. تسجيل هدفين أمر جيد. نحن نحاول دائمًا التماسك والعمل معًا".

وأضاف: "المباراة لم تكن سهلة. كان علينا أن نكون متقاربين ونلعب بروح واحدة، وأعتقد أننا استحققنا الفوز. قدمنا أسبوعًا جيدًا وعلينا الاستمرار".

واختتم تصريحاته برسالة واضحة: "عندما تلعب لليفربول، عليك أن تفوز بالمباريات. نحن ليفربول، وعلينا أن ننتصر".

